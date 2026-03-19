â€žStaat ist vÃ¶llig kaputtâ€œ: Hafenecker Ã¤uÃŸert sich zu Strafandrohung gegen seinen Sohn

Der Sohn von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker besucht die dritte Klasse einer HTL in St. PÃ¶lten und schreibt dort sehr gute Noten. Dennoch erhielt er einen Brief vom Sozialministerium, in dem ihm mitgeteilt wurde, er besuche angeblich keine Schule und gehe keiner Ausbildung nach, obwohl er minderjÃ¤hrig ist. Zudem wurde eine saftige Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro angedroht. Hafenecker Ã¤uÃŸerte sich dazu nun in einer Videobotschaft zu der peinlichen BehÃ¶rdenpanne.

Hafenecker-Sohn aus dem System gefallen

Die Briefe hÃ¤tten sich demnach gehÃ¤uft, er wertete das Vorgehen bereits als â€žStalkingâ€œ. Sein Sohn Bernhard sei ein ganz normaler SchÃ¼ler an einer Ã¶ffentlichen Bundesschule. Da der 17-JÃ¤hrige eine SchÃ¼lerfreifahrt erhÃ¤lt, weil er nicht in einer Ã¶rtlichen Schule ist, hÃ¤tte das System bereits auffallen mÃ¼ssen. Sein Sohn sei im Sozialministerium jedoch â€žeinfach verschwundenâ€œ; man habe lediglich die Adresse gekannt und gewusst, dass er angeblich keiner Ausbildung nachgehe. Er sei Ã¼berrascht, dass so etwas passieren kÃ¶nne, obwohl eigentlich alle Daten vorhanden seien.

Strafandrohung in allerlei Sprachen

Besonders auffÃ¤llig: Der Brief wurde in mehreren Fremdsprachen verfasst, darunter auch auf Arabisch und in anderen Sprachen. Zumindest ungewÃ¶hnlich sei das fÃ¼r den Nationalratsabgeordneten, da sein Sohn eigentlich ein VorzeigeschÃ¼ler in seiner Klasse ist.

Datenpanne hÃ¤tte leicht vermieden werden kÃ¶nnen

Es sei offenbar groÃŸer Aufwand betrieben worden: Vermutlich sei dies Ã¼ber eine Koordinationsstelle im Sozialministerium nach NiederÃ¶sterreich weitergeleitet worden, so die Vermutung. Insgesamt sei dies ein erheblicher Aufwand und hohe Kosten fÃ¼r einen Fall, der im digitalen Zeitalter leicht hÃ¤tte Ã¼berprÃ¼ft werden kÃ¶nnen.

Causa zeigt Ã¼berforderten Staat

Hafenecker frage sich, wie der Staat bei solchen FÃ¤llen den Ãœberblick behalten kÃ¶nne, wenn nicht einmal klar sei, welche Ã¶sterreichischen Kinder eine HTL besuchen. Wenn die BehÃ¶rden nicht einmal das kÃ¶nnten, woher wollten sie dann wissen, wer etwa Sozialmissbrauch betreibe oder das Finanzamt hintergehe, fragte er sich.

Das Problem sei kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines Systems ohne ausreichende Ãœbersicht. Die Causa zeige einen staatlichen Mangel an Struktur und Kontrolle im Jahr 2026. Wenn es wirklich darauf ankomme, seien die Grenzen offen, es gebe Gewalt auf offener StraÃŸe, Sozialmissbrauch sowie ein kollabierendes Bildungs- und Gesundheitssystem. Das sei das eigentliche Problem, nicht jedoch SchÃ¼ler mit guten Zeugnissen, die fÃ¤lschlicherweise als ausbildungsfrei gemeldet wÃ¼rden.

BehÃ¶rdenversagen aufgeklÃ¤rt

Inzwischen ist die Datenpanne aufgeklÃ¤rt: Die Untersuchung ergab, dass der Fehler ursprÃ¼nglich von einer oberÃ¶sterreichischen Schule verursacht wurde, die einen SchÃ¼ler mit falscher Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum gemeldet hatte. Dadurch wurden die falschen Daten einem anderen, tatsÃ¤chlich existierenden SchÃ¼ler (nÃ¤mlich Bernhard Hafenecker) zugeordnet.

Da Schulen Ausbildungsdaten weiterhin hÃ¤ufig Ã¼ber Sozialversicherungsnummern melden, konnte die Statistik Austria den Fehler nicht automatisch erkennen. Auf dieser Basis versendeten das Sozialministerium und die Koordinationsstelle NiederÃ¶sterreich mehrere Schreiben und Terminangebote fÃ¼r Jugendcoaching, auf die zunÃ¤chst keine Reaktion erfolgte.

In diesem Video spricht FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker Ã¼ber das bizarre BehÃ¶rdenversagen rund um seinen Sohn:

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