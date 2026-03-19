Viel BÃ¼rokratie, wenig Nutzen: Neue COâ‚‚-Regeln bringen keinen Mehrwert

Die geplante EU-Verordnung â€žCount-EmissionsEUâ€œ sieht eine detaillierte Messung und Berichterstattung von COâ‚‚-Emissionen im Transport- und Logistiksektor vor. Das stÃ¶ÃŸt auf Kritik, denn der Sinn hinter der MaÃŸnahme ist zweifelhaft.

â€žDer Mehrwert ist nullâ€œ

â€žMit der Count-EmissionsEU-Verordnung erschafft die EU ein neues BÃ¼rokratiemonster ohne jeden Sinnâ€œ, kritisierte etwa der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider. Verkehrsunternehmen wÃ¼rden zu einer â€žextrem detaillierten Messung und Berichterstattung von COâ‚‚-Emissionenâ€œ verpflichtet, was zu â€žmassiven administrativen Belastungen, teurer Software, Schulungen und laufenden Berichtspflichtenâ€œ fÃ¼r die Unternehmer fÃ¼hre. â€žDer Mehrwert ist aber nullâ€œ, bilanzierte er.

EVP spielt doppeltes Spiel

Besonders ins Visier nimmt er dabei die EuropÃ¤ische Volkspartei (EVP). â€žUnd wieder einmal spielt die EVP ein hinterhÃ¤ltiges Doppelspielâ€œ, sagte Haider und weiter:

Im Wahlkampf habe sich die Volkspartei fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau stark gemacht, in BrÃ¼ssel unterstÃ¼tzten ihre Mandatare jedoch derartige abstruse Gesetze.

Dies sei â€žumso verwunderlicher, als sich die EVP in der letzten Legislaturperiode noch gegen dieses Vorhaben ausgesprochen habeâ€œ. Haider sieht darin den Beweis, dass die Wahlversprechen der EVP nichts wert seien.