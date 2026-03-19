Kickls Musikgeschmack und Einblicke in seine Politik im Patriotenradio

Welchen Musikgeschmack hat eigentlich FPÃ–-Chef Herbert Kickl und wie beschreibt er seine Arbeit als Politiker? Das verrÃ¤t der blaue Frontmann ganz exklusiv AUSTRIA FIRST-HÃ¶rern heute, Donnerstag, von 19 bis 20 Uhr.

So viel sei schon verraten: Bei der Musik mag es Kickl gern authentisch mit echten Stimmen und echten Instrumenten. Und er mag seinen Job, weil es jeden Tag etwas Neues gibt und die Arbeit dadurch nie zur Routine wird. â€žGerechtigkeit fÃ¼r die Ã–sterreicherâ€œ sei seine oberste PrÃ¤misse.

KaffeehÃ¤ferl zu gewinnen

Rund um die privaten Einblicke in das Leben des Chefs der grÃ¶ÃŸten Oppositionspartei des Landes gibt es Musik und AUSTRIA FIRST-KaffeehÃ¤ferl zu gewinnen. Wegen des besonderen Gastes verlost der Sender bleich drei StÃ¼ck – und die sind handsigniert.