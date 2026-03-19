GrÃ¼ne wollen Islam in Deutschland weiter fÃ¶rdern

Nachdem die GrÃ¼nen bereits den Ramadan mit einem islamischen Gebet im Bundestag feierten, werden sie nun noch konkreter, was “staatliche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Muslime in Deutschland” betrifft. Wie die Welt berichtete, haben die BRD-GrÃ¼nen einen Plan vorgelegt, der aus 24 Punkten besteht.

Warum kommt der Antrag gerade jetzt?

Der geneigte Leser mag sich nun fragen, warum sie das nicht vor der wichtigen Wahl in Baden-WÃ¼rttemberg (BW) taten? Vielleicht, weil Cem Ã–zdemir nicht als Moslem, sondern als Schwabe wahrgenommen werden sollte? Eventuell, weil rund die HÃ¤lfte der Deutschen den Islam seit Jahren als Bedrohung wahrnimmt, wie Stern und Zeit berichteten. Nun wird der aufmerksame Leser gewiss einwenden, was denn mit den Wahlen in Rheinland-Pfalz (RP) ist? Denn wenn die GrÃ¼nen mit dieser Islam-Bombe erst nach den Wahlen in BW kamen, wieso dann so kurz vor denen in RP?

MÃ¶glicherweise deshalb, weil die GrÃ¼nen in BW die Chance hatten, stÃ¤rkste Kraft zu werden, was sie dann ja auch wurden. In RP hingegen liegen sie in Umfragen bei 8,7 Prozent; sind also auf den harten Kern der grÃ¼nen WÃ¤hlerschaft zusammengeschrumpft, der sowieso alles mitmacht, was die auÃŸen grÃ¼ne und innen rote Partei vorhat. Es kann aber auch gut sein, dass man erst bis nach den Wahlen in BW gewartet und die Wahlen in RP dann einfach vergessen hat. Und dann sind ihnen die Wahlen in RP wieder eingefallen, weshalb sie den Antrag nun doch verschoben haben. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, scheint das auch zu vermuten. Er hat den GrÃ¼nen ein taktisches Vorgehen im Vorfeld der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vorgeworfen und gefordert: “Die GrÃ¼nen sollten sich ehrlich machen und zu ihren PlÃ¤nen stehen.” Aber eigentlich sollte jemand von der Union, der im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen werfen. BegrÃ¼nden tun die GrÃ¼nen ihre Antragsverschiebung Ã¼brigens mit organisatorischen GrÃ¼nden. AuÃŸerdem wollen sie angeblich vermeiden, dass das Thema im Umfeld des Ramadan untergeht, sagte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Lamya Kaddor.

Inhalt des Antrags: Mehr Islamisierung

Damit wÃ¤re der Grund fÃ¼r den Zeitpunkt dieses grÃ¼nen Antrags im Bundestag sowie das Chaos darum halbwegs geklÃ¤rt. Kommen wir zum Inhalt. Und dieser hat es in sich. Laut der bereits oben zitierten Welt und dem Tagesspiegel soll der Antrag mit dem Titel “VielfÃ¤ltiges muslimisches Leben in Deutschland fÃ¶rdern” 24 MaÃŸnahmen enthalten. Die Fraktion begrÃ¼ndet ihr Vorhaben mit einer angeblich anhaltenden “Diskriminierung und Muslimfeindlichkeit” und fordert ein stÃ¤rkeres staatliches Engagement. Konkret sieht der Forderungskatalog unter anderem vor, islamische Feiertage arbeitsrechtlich stÃ¤rker zu berÃ¼cksichtigen, etwa durch Freistellungsregelungen.

AuÃŸerdem wollen die GrÃ¼nen den Schutz von Moscheen ausbauen, Kopftuchverbote im Ã¶ffentlichen Dienst abschaffen und muslimische Organisationen staatlich fÃ¶rdern. Weitere VorschlÃ¤ge betreffen ein verschÃ¤rftes Diskriminierungsverbot, insbesondere auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Hier sollen Beweislastregeln erleichtert und ein Verbandsklagerecht fÃ¼r Antidiskriminierungsstellen eingefÃ¼hrt werden. Auch der Ausbau des islamischen Religionsunterrichts an staatlichen Schulen und die stÃ¤rkere Einbindung muslimischer WohlfahrtsverbÃ¤nde gehÃ¶ren zum Konzept. Mit anderen Worten: Die Islamisierung wird weiter vorangetrieben, wenn der Antrag eingereicht und im Bundestag durchgewÃ¤hlt wird.

Forderung nach Integration

Haintz.Media bringt es auf den Punkt, indem dort bezÃ¼glich des grÃ¼nen Antrags festgestellt wird: “All dies wird als ‘gleichberechtigte Teilhabe’ verkauft. In Wahrheit ist es die systematische Anpassung Deutschlands an eine Minderheit, wÃ¤hrend die Mehrheit weiter warten soll, dass endlich Integration stattfindet.” Und: “Es ist jedoch hÃ¶chste Zeit, dass die Politik die klare Botschaft sendet: Wer in Deutschland leben will, der integriert sich. Eine umgekehrte Anpassung der Gesellschaft an fremde Kulturen ist nicht verhandelbar. Die Mehrheit lehnt das ab und erwartet Respekt vor der deutschen Leitkultur. Statt weiterer FÃ¶rderprogramme braucht es endlich Konsequenz bei der Durchsetzung von Integration.”