Nachdem er 26 Jahre lang bei der durch GEZ-Gelder zwangsfinanzierten Propagandasendung “Monitor” arbeitete, ist fÃ¼r Georg Restle nun plÃ¶tzlich Schluss. Restle, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder zum Haltungsjournalismus bekannte, moderiert am kommenden Donnerstag die Mainstream-Sendung zum letzten Mal.

HintergrÃ¼nde sind noch unklar

Wie Ã¼berraschend und eilig der Wechsel zustande kam, zeigt die Tatsache, dass die ARD fÃ¼r die vom WDR produzierte Sendung noch keinen Nachfolger benennen kann. Die HintergrÃ¼nde sind unklar. Offiziell erklÃ¤rte Restle laut dem Tagesspiegel: “Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, der ich mit groÃŸer Demut begegne”. Jetzt will er die Berichterstattung aus afrikanischen LÃ¤ndern in der ARD stÃ¤rken. Denn der Journalist, der seine Laufbahn beim linksradikalen, Antifa nahen Piratensender “Radio Dreyeckland” begonnen hatte, wechselt in das ARD-Studio Nairobi, das aus fast 40 afrikanischen LÃ¤ndern sÃ¼dlich der Sahara berichtet.

Nairobi ist die Hauptstadt Kenias mit seiner Chalbi-WÃ¼ste im Norden und der Nyiri-WÃ¼ste im SÃ¼den. Die ARD schickt also einen ihrer bekanntesten Journalisten im wahrsten Sinne des Wortes in die WÃ¼ste. Ob Restle dies widerfÃ¤hrt, weil er intern irgendeinem hohen Tier auf die FÃ¼ÃŸe getreten ist, oder ob es andere GrÃ¼nde gibt, ist derzeit noch unklar. Auf jeden Fall berichten Mainstream-Medien wie t-online, Spiegel und Stuttgarter Nachrichten sehr Ã¤hnlich Ã¼ber das Thema und stellen verdÃ¤chtigerweise keinerlei Theorien Ã¼ber diese merkwÃ¼rdige Versetzung auf.

Leser bejubeln Restles Abgang

Fakt ist aber, dass es ein GeschmÃ¤ckle hat, wenn jemand, der seit 26 Jahren bei einer Sendung arbeitet und diese seit 2012 leitet, urplÃ¶tzlich nach Afrika versetzt wird und dann Floskeln wie “Herausforderung” und “Demut” abschieÃŸt. In so einem Fall darf man ruhig vermuten, dass intern mehr dahintersteckt in diesem groÃŸen, kaum durchschaubaren Netzwerk, welches von unseren GEZ-Geldern zwangsfinanziert wird.

Auch in einem Artikel der Welt wird keine These aufgestellt, warum Restle so plÃ¶tzlich geht. DafÃ¼r sind die Kommentatoren des besagten Artikels auf X fleiÃŸig dabei, Theorien aufzustellen. Ein Nutzer fragte: “Hat er Angst vor einer juristischen Aufarbeitung?” Ob er damit die Corona-Impfpropaganda oder die stÃ¤ndige Hetze gegen die AfD meinte, sagte er nicht. Auf jeden Fall feiern die Leser Restles Versetzung nach Afrika. So schrieb einer: “Niemand wird ihn und seine Hetze gegen die #AfD und Ungeimpfte vermissen”.