Ein verbaler Streit zwischen Migranten mÃ¼ndete am 16. MÃ¤rz 2026 in Wien-Favoriten in einer Messerstecherei. Am Ende knickte ein 23-jÃ¤hriger Syrer ein und kollabierte mit Stichverletzungen am Oberschenkel sowie Schnittwunden im Gesicht. Die drei HaupttÃ¤ter flÃ¼chteten in Richtung Favoritner FuÃŸgÃ¤ngerzone. Die Ereignisse trugen sich ausgerechnet am Reumannplatz – in einer Waffenverbotszone – zu.

Blutige Eskalation

Zeugen schilderten den Ablauf als fast identisch zu frÃ¼heren VorfÃ¤llen am Reumannsplatz: Nach verbalem Schlagabtausch flogen FÃ¤uste, dann zogen zwei Beteiligte ein Messer. Einer der TatverdÃ¤chtigen, ebenfalls ein 23-jÃ¤hriger Syrer, konnte bereits vor Ort identifiziert werden. Die sofortige Fahndung nach den anderen blieb zunÃ¤chst erfolglos, weitere Ermittlungen laufen. Festnahmen gab es bis Redaktionsschluss keine. Das Opfer wurde von Beamten der Bereitschaftseinheit und einem WEGA-Mediziner erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Reumannplatz â€“ ein Dauerproblem

Der Platz ist kein Zufallshotspot, sondern steht symbolisch fÃ¼r die Ãœberfremdung und fÃ¼r AuslÃ¤nderkriminalitÃ¤t in Wien. Trotz der EinfÃ¼hrung der Waffenverbotszone im MÃ¤rz 2024 reiÃŸen die Berichte Ã¼ber Messerstechereien und GruppenprÃ¼geleien unter jungen Migranten nicht ab. Besonders hÃ¤ufig stammen die TÃ¤ter aus dem nahÃ¶stlichen Raum. WÃ¤hrend Anwohner und Passanten in stÃ¤ndiger Unsicherheit leben, redet die Politik weiter von Integration und â€žbunter Vielfaltâ€œ.

Ã–sterreichweites Problem

Laut polizeilicher Kriminalstatistik lag der AuslÃ¤nderanteil in Ã–sterreich bei allen TatverdÃ¤chtigen 2024 bereits bei 46,8 Prozent â€“ bei MesserkriminalitÃ¤t sogar deutlich hÃ¶her. Syrer gehÃ¶ren zu den am stÃ¤rksten vertretenen Gruppen unter auslÃ¤ndischen TatverdÃ¤chtigen. In Wien-Favoriten und besonders am Reumannplatz wird der Ã¶ffentliche Raum zunehmend von dieser importierten Gewalt geprÃ¤gt. Die Zahlen lÃ¼gen nicht: Was oft als Einzelfall verkauft wird, steht lÃ¤ngst auf der Tagesordnung in Wien.