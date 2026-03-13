Bundesrat: Freiheitliche werfen Hanke â€žFortsetzung grÃ¼ner Baustoppsâ€œ vorÂ 

Ein Jahr nach dem Amtsantritt von SPÃ–-Verkehrsminister Peter Hanke zieht die FPÃ– eine scharfe, â€žvernichtendeâ€œ Bilanz.

Zwei Welten

In der Bundesratssitzung gestern, Donnerstag, richteten die Freiheitlichen eine Dringliche Anfrage an den Minister und warfen ihm vor, die â€žBlockadepolitikâ€œ seiner grÃ¼nen VorgÃ¤ngerin Leonore Gewessler nahtlos fortzusetzen.

WÃ¤hrend Hanke betonte, er setze auf â€žsachliche, ganzheitlicheâ€œ Verkehrspolitik und milliardenschwere Investitionen ankÃ¼ndigte, sieht die FPÃ– Ã–sterreichs Verkehrs- und Infrastrukturpolitik â€žin einer beispiellosen Kriseâ€œ.

â€žLassen Sie sich von grÃ¼n-ideologischen Autofahrerhassern treiben?â€œ

Im Zentrum des freiheitlichen Angriffs stehen blockierte oder verschleppte StraÃŸenbauprojekte, ein â€žChaos auf Schiene und StraÃŸeâ€œ sowie ausufernde Belastungen fÃ¼r Autofahrer durch Steuern und Abgaben.

â€žLassen Sie sich von grÃ¼n-ideologischen Autofahrerhassern treiben, Herr Minister?â€œ fragte die FPÃ– in Richtung Hanke. Bundesrat Michael Bernard, Initiator der Anfrage, erklÃ¤rte im Plenum, die Krise der Ã¶sterreichischen Verkehrsinfrastruktur sei â€žideologisch motiviertâ€œ und werde nun von einem SPÃ–-Minister fortgeschrieben.

Die linke Lust am Feindbild

FÃ¼r Bernard steht fest: Wer das Autofahren zum Feindbild erklÃ¤re, habe â€žden Kontakt zur Basis dieses Landes komplett verlorenâ€œ. Baustopps seien keine Klimapolitik, sondern â€žSabotage am Wirtschaftsstandortâ€œ.

Konkret kritisieren die Freiheitlichen, dass mehrere im BundesstraÃŸengesetz 1971 verankerte Projekte weiterhin blockiert seien oder nur im Schneckentempo vorankÃ¤men, wie der S1-LÃ¼ckenschluss samt Lobautunnel im Osten Wiens, die Marchfeld SchnellstraÃŸe S8, die Traisental SchnellstraÃŸe S34, der Ausbau der S37 in KÃ¤rnten sowie weitere Projekte wie S18, A3, A9 und andere regionale AusbaumaÃŸnahmen. Eine lange Liste.

Entlastung, Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Entwicklung

Diese Vorhaben seien nicht nur Teil der gesetzlichen Planungen, sondern fÃ¼r Entlastung, Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und ArbeitsplÃ¤tze â€žunverzichtbarâ€œ, so Bernard. Wer gesetzlich vorgesehene Infrastruktur nicht umsetze, gefÃ¤hrde MobilitÃ¤t, WertschÃ¶pfung und den Wirtschaftsstandort.

Mit ihrer Dringlichen Anfrage zu Kosten, Rechtsgrundlage und FolgeschÃ¤den sehen die Freiheitlichen auch die Demolierung des Vertrauens in staatliche Zusagen, wenn diese nicht eingehalten werden. Projekte, die im Gesetz verankert und Ã¼ber Jahre angekÃ¼ndigt worden seien, dÃ¼rften nicht ohne transparente BegrÃ¼ndung auf Eis gelegt werden.

Chaos auf der Schiene

Die Kritik der FPÃ– beschrÃ¤nkt sich dabei nicht auf den StraÃŸenbau. In ihrer Anfrage sprechen Bernard und sein Bundesrats-Kollege Andreas Spanring von einem â€žChaos auf der Schieneâ€œ: VerspÃ¤tungen, AusfÃ¤lle und QualitÃ¤tsmÃ¤ngel im Schienenersatzverkehr wÃ¼rden den Alltag von Pendlern, Familien und Unternehmen massiv beeintrÃ¤chtigen.

Zwar verwies Minister Hanke in der Debatte darauf, dass die Ã–BB zu den pÃ¼nktlichsten Bahnen Europas zÃ¤hlen und bis 2030 rund 6,1 Milliarden Euro in die Modernisierung und Erweiterung der Flotte investieren wÃ¼rde. Aus freiheitlicher Sicht reicht das jedoch nicht aus, um die â€žmassiven Probleme im Betriebâ€œ zu entschÃ¤rfen.

Hanke widerspricht

Verkehrsminister Hanke wies die Unterstellungen zurÃ¼ck, er lasse sich von â€žAutofahrerhassernâ€œ treiben, und verwahrte sich gegen die Darstellung eines generellen Baustopps. Er entscheide â€žmit dem Kopf, nicht mit dem Bauchâ€œ und lasse jedes Projekt gemeinsam mit Experten des Ressorts, der ASFINAG sowie regionalen Akteuren prÃ¼fen â€“ hinsichtlich Notwendigkeit, Rechtsgrundlage und budgetÃ¤rem Nutzen.

Verschleppungen und AnkÃ¼ndigungen

In der laufenden Legislaturperiode sollen laut Hanke 30 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert werden. Er verwies darauf, dass nach abgeschlossener Evaluierung etwa Teile der S1, die S10 und die S36 wieder ins Bauprogramm aufgenommen wurden, fÃ¼r die A5 wÃ¼rden bauvorbereitende MaÃŸnahmen laufen.

Ein Jahr verstrichen

Bei der S34 sowie bei der S8 verwies Hanke auf noch anhÃ¤ngige Gerichts- und HÃ¶chstgerichtsverfahren. Kein Projekt kÃ¶nne â€žsingulÃ¤râ€œ betrachtet werden; StraÃŸe und Schiene, Individualverkehr und Ã¶ffentlicher Verkehr mÃ¼ssten gemeinsam gedacht werden.

FÃ¼r die FPÃ– sind diese Hinweise auf komplexe Verfahren und Gesamtstrategien allerdings zu wenig, eher â€žAusreden statt ZeitplÃ¤neâ€œ. Sie kritisiert, dass nach einem Jahr Amtszeit â€žkeine klaren Wiederbelebungsversucheâ€œ beim StraÃŸenbau erkennbar seien.

Ã–VP stellt sich hinter den Minister

Ã–VP und SPÃ– wiesen die freiheitliche Darstellung einer â€žInfrastruktur-Kriseâ€œ zurÃ¼ck.

Ã–VP-BundesrÃ¤te bezeichneten die Anfrage als â€žEigentorâ€œ und warfen der FPÃ– â€ždoppelbÃ¶digeâ€œ Argumentation vor: Die Freiheitlichen wÃ¼rden etwa die Zulassung von Gigalinern (Lang-Lkw) fordern, gegen die sie sich frÃ¼her vehement ausgesprochen hÃ¤tten.

SPÃ–-Mandatare hoben hervor, dass trotz Spardrucks massiv in StraÃŸe und Schiene investiert werde. Evaluierungen seien sinnvoll, um Projekte an neue Kriterien wie Umweltschutz und moderne MobilitÃ¤tsformen anzupassen. Ziel sei ein ausgewogener Mix aus StraÃŸe und Schiene, nicht eine einseitige StraÃŸenfixierung.

GrÃ¼ne im Klimawahn

Die GrÃ¼nen wiederum kritisierten, dass die FPÃ– Probleme mit denselben Mitteln lÃ¶sen wolle, die sie verursacht hÃ¤tten: Mehr StraÃŸen fÃ¼hrten zu mehr Verkehr.

Projekte wie S34 oder S8 seien aus ihrer Sicht Ã¶kologisch fragwÃ¼rdig oder in der geplanten Form gar nicht mehr umsetzbar. Der Lobautunnel sei ein â€žveraltetes Projektâ€œ, das neue Probleme bei LÃ¤rm, Bodenversiegelung, Wasserhaushalt und Schadstoffbelastung schaffe. Klima- und Umweltschutz seien keine Ideologie, sondern Notwendigkeit.

Steuersenkungen auf Treibstoff und Abschaffung der COâ‚‚-Steuer

Neben der Kritik am Infrastrukturkurs der Regierung brachte die FPÃ– im Bundesrat auch einen EntschlieÃŸungsantrag zur finanziellen Entlastung von Autofahrern ein. Darin wird Verkehrsminister Hanke aufgefordert, sich mit dem Finanzminister auf die zumindest zeitweilige Senkung der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, der MineralÃ¶lsteuer, und der generellen Abschaffung der COâ‚‚-Steuer auf Sprit zu einigen.

Immerhin wurde ja ein â€žSpritpreisdeckelâ€œ zuletzt sogar von Ã–VP-Bundeskanzler Stocker und SPÃ–-Vizekanzler Babler Ã¶ffentlich gefordert. Der Antrag fand dennoch keine Mehrheit. FÃ¼r die FPÃ– ein weiterer Beleg dafÃ¼r, dass zwischen den Ã¶ffentlichen AnkÃ¼ndigungen der Regierungsspitze und dem tatsÃ¤chlichen Ergebnis eine â€žKluftâ€œ klaffe.