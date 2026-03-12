Sexuelle BelÃ¤stigung vom Tisch, Strobls Pensionsvertrag wird Fall fÃ¼rs Gericht

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler zeigte sich nach einer fÃ¼nfstÃ¼ndigen Sitzung am KÃ¼niglberg enttÃ¤uscht. Die AufklÃ¤rung zur Causa â€žRoland WeiÃŸmannâ€œ sei mehr schlecht als recht erfolgt. Brisant: Westenthaler verkÃ¼ndete, dass der Pensionsvertrag fÃ¼r ORF-Manager Pius Strobl ein Fall fÃ¼r das Gericht werde.
WeiÃŸmann wurde nicht gehÃ¶rt
Westenthaler sagte, er kÃ¶nne keine Sitzungs-Inhalte mitteilen, er kÃ¶nne lediglich seine Meinung preisgeben. Es habe den Versuch gegeben, den Sachverhalt Ã¼ber den Vorwurf der sexuellen BelÃ¤stigung einer ORF-Mitarbeitern aufzuklÃ¤ren – dies sei aber nicht gelungen, trotz mehrmaliger AntrÃ¤ge seinerseits den betroffenen und beschuldigten Ex-ORF-Chef WeiÃŸmann ins ORF-Zentrum einzuladen und ihn anzuhÃ¶ren, â€žwas in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat eigentlich normal istâ€œ. Es wÃ¤re aber nur eine Seite gehÃ¶rt worden – und zwar jene Frau, die die VorwÃ¼rfe gegen den Ex-Generaldirektor erhoben habe.
ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler gab kurz vor der Sitzung des Stifungsrats eine Stellungnahme ab.
Kein Strafbestand der sexuellen BelÃ¤stigung
Richtiggestellt habe der Stiftungsrat, dass entgegen der ersten Aussendung zur Causa prima es nicht stimme, dass es sich um einen Straftatbestand der sexuellen BelÃ¤stigung handle. Das wÃ¤re explizit ausgerÃ¤umt worden. Was es aber gegeben haben soll, seien Ãœbergriffe, die die persÃ¶nliche IntegritÃ¤t verletzt und das VerhÃ¤ltnis eines Vorgesetzten zu einer Mitarbeiterin belastet habe.Â
“Sagenumwobener” Pensionsvertrag
Spannend: Erstmals soll im ORF-Stiftungsrat Ã¼ber den â€žsagenumwobenenâ€œ Pensionsvertrag des ORF-Managers, der offenbar Ã¼ber das politische Ticket der GrÃ¼nen am KÃ¼niglberg einen Arbeitsplatz bekommen haben soll, ausfÃ¼hrlich diskutiert worden sein. Westenthaler bat um VerstÃ¤ndnis, hier nicht ins Detail gehen zu kÃ¶nnen. Eines kÃ¶nne er aber sagen: â€žDas wird ein Fall fÃ¼r die Gerichte werdenâ€œ. Strobl gilt ja als bestbezahlter ORF-Mitarbeiter mit einer Jahresgage von einer halben Million Euro.
Nach einer fÃ¼nfstÃ¼ndigen Sitzung stellte sich Peter Westenthaler den Fragen der Journalisten.