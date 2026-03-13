Asyl-Demo in Wien-Liesing als Vorbild fÃ¼r die erfolgreichen Corona-Proteste

Vor zehn Jahren demonstrierten erstmals BÃ¼rger im groÃŸen Stil mit der FPÃ– in Wien-Liesing gegen ein geplantes Asylheim. Manche bewerten diese Veranstaltung als Vorbild der spÃ¤teren Corona-Demos.

Es war der 14. MÃ¤rz 2016, als die Freiheitlichen zu einer GroÃŸdemo gegen ein FlÃ¼chtlings-Massenquartier in der Ziedlergasse in Wien-Liesing aufgerufen hatten. Mehrere tausend Menschen nahmen daran teil. Ziel war es, das FlÃ¼chtlingsheim zu verhindern oder es zum sichersten Ort des Bezirks zu machen. Zweiteres gelang, und zudem konnte verhindert werden, dass die ursprÃ¼nglich geplante Belegungszahl von 700 nie umgesetzt wurde.Â

Strache anfangs gegen Demo

â€žDas Ganze war natÃ¼rlich eine groÃŸe Herausforderung fÃ¼r die FunktionÃ¤reâ€œ, erinnert sich Bezirksparteiobmann und FPÃ–-Landtagsabgeordneter Roman Schmid an die Zeit vor zehn Jahren. Bemerkenswert:

Auch parteiintern war es nicht einfach. Es war nicht so, dass gleich alle begeistert waren. Der damalige FPÃ–-Obmann Heinz-Christian Strache wollte anfangs nicht. Er war sich unsicher, ob das funktioniert. Wir haben gesagt, dann machen wir es allein. Am Ende hat er auch bei der Demo gesprochen und kurze Zeit darauf hat man in Floridsdorf eine Ã¤hnliche Demo organisiert.

Kameradschaft gestÃ¤rkt

Diese Zeit habe auch sein Leben nachhaltig geprÃ¤gt, sagte Schmid gegenÃ¼ber unzensuriert. Es seien sehr viele BÃ¼rger-Kontakte und Freundschaften entstanden, die bis heute bestehen wÃ¼rden. Und mit dieser Aktion wÃ¤re die Kameradschaft in der FPÃ– Liesing â€žunheimlich gestÃ¤rktâ€œ worden.Â