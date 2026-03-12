SpÃ¤te Einsicht : Bundesregierung will Migrationsabkommen mit Usbekistan

Die Bundesregierung kÃ¼ndigt ein RÃ¼cknahmeabkommen mit Usbekistan an und reagiert damit auf den wachsenden Druck in der Migrationsfrage. Beobachter sehen darin eine spÃ¤te Reaktion auf die starken Umfragewerte der FPÃ–. Gleichzeitig setzt die Regierung weiter auf Programme fÃ¼r legale Zuwanderung.

Druck durch FPÃ–-Umfrage-Ergebnis

Die Bundesregierung hat im Ministerrat den Startschuss fÃ¼r Verhandlungen Ã¼ber ein Migrationsabkommen mit Usbekistan gegeben. Ziel sei eine bessere Zusammenarbeit bei der RÃ¼cknahme eigener StaatsbÃ¼rger sowie von DrittstaatsangehÃ¶rigen. Auch die DurchbefÃ¶rderung abgeschobener Personen soll Teil der GesprÃ¤che sein. AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger erklÃ¤rte, man wolle jenen â€žklare Kante zeigenâ€œ, die kein Recht hÃ¤tten, in Ã–sterreich zu bleiben. Innenminister Gerhard Karner versprach einen â€žgemeinsamen Kampf gegen illegale Migration”. Der Schritt kommt jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem der politische Druck auf die Regierung deutlich gewachsen ist. In Umfragen liegt die FPÃ– seit Monaten klar vorne und die Migration zÃ¤hlt in der BevÃ¶lkerung wieder zu den dominierenden politischen Themen.

Viele Abkommen, wenig Wirkung

Ã–sterreich verfÃ¼gt bereits Ã¼ber rund 60 RÃ¼cknahmeabkommen â€“ sowohl bilateral als auch auf EU-Ebene. Darunter Vereinbarungen mit Staaten wie Tunesien, Marokko, Bangladesch oder Ghana. Trotzdem gilt die Umsetzung von Abschiebungen seit Jahren als schwierig, langwierig und politisch umstritten. Das geplante Abkommen mit Usbekistan soll nun vorgeblich vor allem die RÃ¼ckfÃ¼hrung erleichtern. Gleichzeitig ist auch ein Ausbau der Zusammenarbeit bei legaler Migration vorgesehen. Laut Regierung geht es dabei etwa um FachkrÃ¤fte, Studierende oder Forscher. Damit folgt Ã–sterreich einem Ansatz, der inzwischen auch auf EU-Ebene diskutiert wird: Kooperationen mit Herkunfts- und Transitstaaten, um RÃ¼ckfÃ¼hrungen besser durchsetzen zu kÃ¶nnen.

Grundrechte und lange Fristen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen fÃ¼r Abschiebungen bleiben jedoch komplex. EU-Vorschriften schreiben vor, dass jeder Asylantrag einzeln geprÃ¼ft werden muss. Zudem haben Asylbewerber nach wie vor das Recht, gegen einen negativen bescheid zu klagen. Zudem dÃ¼rfen Menschen nicht in LÃ¤nder abgeschoben werden, in denen ihnen – nach Beurteilung von Gerichten – Verfolgung droht.

Auch der Ablauf selbst ist klar geregelt: In der Regel wird zunÃ¤chst eine freiwillige Ausreise gewÃ¤hrt, die Frist liegt zwischen sieben und 30 Tagen. ZwangsmaÃŸnahmen gelten laut EU-RÃ¼ckfÃ¼hrungsrichtlinie erst als letztes Mittel. Kritiker bemÃ¤ngeln aus diesen GrÃ¼nden seit Jahren, dass genau diese bÃ¼rokratischen Verfahren hÃ¤ufig zu langen VerzÃ¶gerungen fÃ¼hren. In vielen FÃ¤llen scheitern Abschiebungen zudem an fehlenden Reisedokumenten oder an mangelnder Kooperation der HerkunftslÃ¤nder.

Politische Wende oder Symbolpolitik?

Dass nun ein weiteres RÃ¼cknahmeabkommen auf den Weg gebracht wird, wird von Regierungsseite als wichtiger Schritt prÃ¤sentiert. Doch selbst in politischen Beobachterkreisen wird bezweifelt, dass einzelne Abkommen die strukturellen Probleme tatsÃ¤chlich lÃ¶sen kÃ¶nnen. Der Zeitpunkt der Initiative ist jedenfalls bemerkenswert. Nachdem das Thema Migration lange Zeit eher defensiv behandelt wurde, scheint die Regierung nun plÃ¶tzlich entschlossener aufzutreten.

FÃ¼r viele Beobachter wirkt das weniger wie ein grundlegender Kurswechsel, sondern eher wie eine verspÃ¤tete Reaktion auf wachsenden politischen Druck. Oder anders gesagt: Die Regierung handelt â€“ aber erst jetzt. Und selbst wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen sollten, bleibt eine Frage offen: Warum musste der Druck erst so groÃŸ werden, bis man in Wien Ã¼berhaupt begann, ernsthaft Ã¼ber konsequentere RÃ¼ckfÃ¼hrungen zu sprechen.