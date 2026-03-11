Spritpreis-Wahnsinn: Verlierer-Ampel versagt bei Entlastung fÃ¼r die BÃ¼rger

Der Ministerrat, der jeden Mittwoch im Bundeskanzleramt stattfindet, wird von der Ã–ffentlichkeit meist gar nicht wahrgenommen. Aber heute schaute ganz Ã–sterreich darauf – und wartete auf ein wichtiges Ergebnis, nÃ¤mlich auf eine Steuersenkung beim Sprit. Man wartete umsonst, denn Ã–VP, SPÃ– und Neos konnten sich einmal mehr nicht einigen.

Stocker konnte sich nicht durchsetzen

Geeinigt hat man sich nur auf das: Tankstellen dÃ¼rfen nur dreimal in der Woche den Preis erhÃ¶hen. Von Preisbremse also keine Spur. Auch keine Rede mehr davon, was Ã–VP-Kanzler Christian Stocker den Medien als seine Forderung verkaufte, nÃ¤mlich, dass er eine â€žtemporÃ¤re Senkung der Steuern auf Treibstoffeâ€œ umsetzen wolle.Â

VerhÃ¶hnung der Autofahrer

Dass Tankstellen nun nur noch dreimal pro Woche die Preise an der ZapfsÃ¤ule erhÃ¶hen dÃ¼rfen, sei daher die blanke VerhÃ¶hnung dieser Verlierer-Ampel gegenÃ¼ber allen Autofahrern und Pendlern, mokierte sich FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker Ã¼ber diese Schmalspur-Regelung im Ministerrat.

SteuererhÃ¶hung Ã¼ber die HintertÃ¼r

Hafenecker behauptete in einer Aussendung, dass das â€žRegierungsversagen beim Spritpreis-Wahnsinnâ€œ sogar eine SteuererhÃ¶hung Ã¼ber die HintertÃ¼r bedeute. Er prÃ¤sentierte einen Faktencheck, der laut Hafenecker beweisen soll, dass SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer nicht rechnen kÃ¶nne.

Rechenfehler des Finanzministers

Marterbauer habe demzufolge gestern, Dienstag, auf Facebook versucht, die unter den Spritpreisen leidenden Ã–sterreicher zu beruhigen, indem er behauptete, bei einem Anstieg von 20 Cent pro Liter verdiene der Staat â€žnurâ€œ 1,3 Cent pro Liter an zusÃ¤tzlichen Steuereinnahmen, was monatlich ein Plus von rund zehn Millionen Euro fÃ¼r den Staat bedeute, so der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r. Dieser entgegnete:Â

Jeder nur halbwegs talentierte SchÃ¼ler kommt beim Nachrechnen drauf, dass die Mehreinnahmen nicht bei 1,3 Cent, sondern bei rund 3 Cent pro Liter liegen, wenn der Spritpreis um 20 Cent an der ZapfsÃ¤ule steigt. Das Plus fÃ¼r den roten Finanzminister ist deshalb um einiges hÃ¶her â€“ in Wahrheit haben wir es mit einer versteckten SteuererhÃ¶hung zu tun, die der Finanzminister hier durchzieht.

Faktencheck ging in die Hose

Und dann spreche Marterbauer auch noch davon, dass er â€žFaktenâ€œ klarstellen wolle – â€ždas ist an Peinlichkeit nicht zu Ã¼berbietenâ€œ, sagte Hafenecker, der auf die NachbarlÃ¤nder Ã–sterreichs, wie etwa Tschechien oder Slowenien hinwies. Dort seien die Treibstoffpreise weit billiger als bei uns, zudem hÃ¤tten beispielsweise in Ungarn oder Kroatien die dortigen Regierungen bereits MaÃŸnahmen gegen den Preisanstieg getroffen:

Das zeigt zum einen, dass die Treibstoffpreis-Explosion durch hohe Steuern zum groÃŸen Teil hausgemacht ist und andere Regierungen im Gegensatz zur Verlierer-Ampel ihrer Verantwortung gegenÃ¼ber der eigenen BevÃ¶lkerung nachkommen!