Keine StaatsbÃ¼rgerschaft fÃ¼r Terror-Fan: Gericht gibt NiederÃ¶sterreich recht

Ein 26-jÃ¤hriger staatenloser PalÃ¤stinenser, der seit 2016 als Asylant in Ã–sterreich lebt, wollte die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft erwerben. Sein Antrag wurde jedoch von der niederÃ¶sterreichischen Landesregierung abgelehnt, wer er die islamistische Hamas bejubelt hatte â€“ nun gab das Landesverwaltungsgericht NiederÃ¶sterreich der schwarz-blauen Regierung recht.

Hamas-Ãœberfall auf Israel gefeiert

Der staatenlose PalÃ¤stinenser hatte sich im Vorfeld alles andere als gut integriert gezeigt: Am Tag des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 organisierte der Mann mit rund 15 Personen auf einem Wiener Parkplatz eine Feier mit Musik, Tanz und Jubel Ã¼ber den Angriff. Zeugen beschrieben ihn als fÃ¼hrend; er habe sich â€žam meistenâ€œ gefreut.

Danach fuhr ein Autokorso mit palÃ¤stinensischen Flaggen durch die Wiener Innenstadt und Leopoldstadt â€“ Passanten fÃ¼hlten sich verunsichert, insbesondere die jÃ¼dische Gemeinde im zweiten Bezirk. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte Ermittlungen wegen GutheiÃŸung von Terror ein, doch fÃ¼r die EinbÃ¼rgerung zÃ¤hlt das Gesamtverhalten, nicht nur das Strafrecht.

PalÃ¤stinenser nicht loyal zur Republik

Das Gericht stellte klar: Der Ã¶ffentliche Hamas-Jubel sei â€žzutiefst verwerflichâ€œ und zeige keine LoyalitÃ¤t zur Republik. Die vermeintliche berufliche Integration als Kfz-WerkstÃ¤ttenleiter mit gutem Zeugnis reiche nicht â€“ es bestehen Zweifel an der Prognose fÃ¼r sein kÃ¼nftiges Verhalten.

Wer Hamas feiert, versteht Integration nicht

FPÃ– NiederÃ¶sterreich-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer begrÃ¼ÃŸte das Urteil: Wer sich einer terroristischen Vereinigung verbunden fÃ¼hle und seine glÃ¼hende AnhÃ¤ngerschaft auf unseren StraÃŸen lautstark zur Schau stelle, habe nicht verstanden, worum es bei Integration Ã¼berhaupt gehe. Die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft sei kein Geschenk- oder Ramschartikel, sondern eine Auszeichnung, die Respekt, Dankbarkeit und WertschÃ¤tzung gegenÃ¼ber Ã–sterreich voraussetze.

Bei dem PalÃ¤stinenser war das offensichtlich nicht der Fall: Wer Hamas-Raketen Ã¶ffentlich feiere und dabei die palÃ¤stinensische Fahne schwinge, identifiziere sich mehr mit einer Terrormiliz als mit Ã–sterreich, befand Landbauer. Gerade aber bei der rot-weiÃŸ-roten StaatsbÃ¼rgerschaft dÃ¼rfe es daher keine Kompromisse geben. Auch FPÃ–-Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer kommentierte: â€žGelungene Integration sieht ganz anders aus â€“ der Mann hat seine wahre Gesinnung gezeigt.â€œ