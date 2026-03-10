Mehr KrebsfÃ¤lle in Ã–sterreich: Trotz Beschwichtigungen verstummt Verdacht nicht

Die Zahl der Krebsneuerkrankungen in Ã–sterreich steigt seit Jahren an. WÃ¤hrend Fachleute und Politiker den Trend vor allem mit der alternden BevÃ¶lkerung erklÃ¤ren, wollen die Stimmen nicht verstummen, die darin auch Auswirkungen der Corona-Impfung sehen.

Europaweit mehr Krebserkrankungen

Nach aktuellen Daten lag die Zahl der Krebsneuerkrankungen in Ã–sterreich im Jahr 2024 bei 48.360 FÃ¤llen. Anfang der 2000er-Jahre waren es noch deutlich weniger: Im Jahr 2001 wurden 37.578 Neuerkrankungen registriert, bis 2010 stieg die Zahl auf 39.737.

Auch europaweit ist Krebs eine der hÃ¤ufigsten Erkrankungen. Laut dem European Cancer Information System (ECIS) wurden im Jahr 2022 in der EuropÃ¤ischen Union 2.742.447 neue KrebsfÃ¤lle verzeichnet.

Prognosen erwarten weiteren Anstieg

Nach Berechnungen der Statistik Austria dÃ¼rfte sich dieser Trend fortsetzen. Bis 2045 rechnen Experten mit rund 56.546 Krebsneuerkrankungen pro Jahr, was einem Anstieg von mehr als 21 Prozent gegenÃ¼ber 2023 entspricht. Gleichzeitig dÃ¼rfte auch die Zahl der Krebstoten steigen â€“ von rund 20.900 im Jahr 2023 auf etwa 25.277 im Jahr 2045.

Statistiker sehen jedoch vor allem einen strukturellen Grund fÃ¼r diese Entwicklung: die demografische Alterung. Da Krebs hÃ¤ufiger im hÃ¶heren Lebensalter auftritt, fÃ¼hrt eine Ã¤ltere BevÃ¶lkerung automatisch zu mehr ErkrankungsfÃ¤llen, selbst wenn das individuelle Risiko leicht sinkt.

Diskussion Ã¼ber mÃ¶gliche ZusammenhÃ¤nge

Trotz dieser Beschwichtigung sorgt der Anstieg der Fallzahlen politisch fÃ¼r Diskussionen. Denn immer mehr Ã„rzte berichten von einer deutlichen Zunahme von Krebserkrankungen seit Beginn der Impfkampagne.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser kÃ¼ndigte eine parlamentarische Anfrage an die EuropÃ¤ische Kommission an. Er fordert eine umfassende Analyse der Krebsstatistiken in allen EU-Mitgliedstaaten seit Beginn der Corona-MaÃŸnahmen.

â€žTurbo-Krebsâ€œ

Eine Studie aus SÃ¼dkorea zeigte erst unlÃ¤ngst die statistischen Unterschiede bei bestimmten Krebsarten zwischen geimpften und nicht geimpften Personen. Ein Merkmal, das in Ã–sterreich gleich gar nicht erhoben wird. Somit kann der Verdacht des Zusammenhangs gleich gar nicht ausgerÃ¤umt oder bestÃ¤tigt werden.

Geimpfte sind laut der Studie anhand von Daten von 8,4 Millionen Menschen besonders von der Zunahme von SchilddrÃ¼senkrebs (+35 Prozent), Magenkrebs (+33,5 Prozent), Dickdarmkrebs (+28 Prozent), Lungenkrebs (+53 Prozent), Brustkrebs (+20 Prozent) und Prostatakrebs (+69 Porzent) betroffen.

Gesundheitsministerium widerspricht

Die Ã¶sterreichische Bundesregierung, die dereinst die Impfpflicht verordnet hatte, weist einen Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und Krebs jedenfalls klar zurÃ¼ck.

In einer parlamentarischen Anfragebeantwortung erklÃ¤rte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÃ–), es gebe keine wissenschaftlichen Belege dafÃ¼r, dass die Impfstoffe ein erhÃ¶htes Krebsrisiko verursachen. Und das, obwohl es gar keine Erhebung Ã¼ber den Impfstatus von Krebspatienten gibt!

Ein Schelm, der BÃ¶ses dabei denktâ€¦

Das nationale Krebsregister wird von Statistik Austria gefÃ¼hrt, eine VerknÃ¼pfung mit dem Impfregister findet bislang nicht statt.

Fest steht: WÃ¤hrend die Krebs-Neuerkrankungen vor der Corona-Impfung langsam und Ã¼ber Jahrzehnte hinweg angestiegen sind, hat sich dieser Trend in den letzten Jahren beschleunigt. â€žDiese Entwicklung muss endlich ehrlich und transparent untersucht werdenâ€œ, fordert Hauser.