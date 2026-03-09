Keine Empathie fÃ¼r Normalverdiener: Neos bejubeln Spritpreis-Explosion

Die Krise im Nahen Osten treibt auch hierzulande die Spritpreise in die HÃ¶he: So hat etwa der Dieselpreis inzwischen die Marke von zwei Euro pro Liter geknackt. Was die meisten Menschen vor Probleme stellt, scheint jedoch bei den Neos eher ein Grund zur Freude zu sein.

Neos-Mandatar stolz auf sein E-Auto

Der pinke Nationalratsabgeordnete Dominik Oberhofer hatte sich nÃ¤mlich auf X zu Wort gemeldet. An die “lieben Dieselfahrer”, die seiner Meinung nach Elektroautos fÃ¼r “ZukunftsmÃ¼ll” halten wÃ¼rden, verkÃ¼ndete er angesichts der Preisexplosion am Ã–lmarkt: “Aktuell 2,10 Euro fÃ¼r euren Treibstoff â€“ und es steigt weiter”. Sein E-Auto wÃ¼rde jedoch nur fÃ¼r einen Bruchteil fahren, und das ohne “KriegsprÃ¤mie”. Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin und der Iran wÃ¼rden nicht an ihm verdienen, zeigte er sich stolz. Den verschmÃ¤hten Dieselfahrern richtete er aus: “Bleibt bei eurem Ã–l â€“ ich bleib bei FREIHEIT.”

Unter steigenden Ã–lpreisen leiden alle

Warum die Schadenfreude des Neos-Mandatars aber vÃ¶llig fehl am Platz ist, erklÃ¤rte Info-Direkt-Chefredakteur Michael ScharfmÃ¼ller: Steigende Ã–lpreise wirken sich lÃ¤ngst nicht mehr nur auf die ZapfsÃ¤ule aus. Sie treiben die Kosten fÃ¼r alle EnergietrÃ¤ger nach oben â€“ ob Strom, Gas oder FernwÃ¤rme. Diese Verteuerung setzt eine Teuerungsspirale in Gang: HÃ¶here Energiepreise befeuern die Inflation, die wiederum sÃ¤mtliche Produkte und Dienstleistungen verteuert.

GroÃŸverdiener Oberhofer hat leicht reden

Besonders spÃ¼rbar ist das fÃ¼r Kreditnehmer, denn um die Preissteigerungen zu bremsen, hebt die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen an â€“ eine zusÃ¤tzliche Belastung fÃ¼r alle, die laufende Darlehen abbezahlen mÃ¼ssen. WÃ¤hrend Besserverdiener wie Oberhofer die Mehrkosten leichter abfedern kÃ¶nnen, geraten einkommensschwÃ¤chere Haushalte zunehmend unter Druck.

Die Neos wollen “Freiheit” â€“ aber nur fÃ¼r sich selbst

Da stellt sich die Frage: Wie glaubwÃ¼rdig ist es, wenn Oberhofer steigende Dieselpreise Ã¶ffentlich bejubelt? Statt Schadenfreude wÃ¤re Empathie angebracht â€“ schlieÃŸlich trifft die Preisexplosion gerade jene, die auf ihr Auto angewiesen sind.

Auch der inflationÃ¤r betonte Freiheitsbegriff der Pinken wirkt widersprÃ¼chlich: Die Partei unterstÃ¼tzt MaÃŸnahmen wie Impfpflicht oder Social-Media-Regulierung, wÃ¤hrend sie zugleich von individueller Freiheit spricht. Dass E-Auto-Fahrer von Subventionen profitieren, wÃ¤hrend Pendler mit Diesel zahlen, zeigt das Bild einer Partei, die den Bezug zu jenen verliert, die die Kosten ihres Idealismus tragen mÃ¼ssen.

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