Wien plant Schul-Experiment â€“ doch auf konkrete Fragen gibt es keine Antworten

Wien soll Modellregion fÃ¼r eine sechsjÃ¤hrige Volksschule werden. Doch wie dieses Projekt konkret umgesetzt werden soll, scheint derzeit niemand so genau zu wissen. Eine Anfrage der Wiener FPÃ– zu den Details blieb weitgehend unbeantwortet und sorgt nun fÃ¼r politische Turbulenzen.

Ein Reformprojekt mit vielen offenen Fragen

Ausgangspunkt der Debatte ist ein VorstoÃŸ der Wiener BildungsstadtrÃ¤tin und VizebÃ¼rgermeisterin Bettina Emmerling (Neos). Sie stellte zuletzt die klassische vierjÃ¤hrige Volksschule in Frage und signalisierte die Bereitschaft Wiens, als Modellregion fÃ¼r eine sechsjÃ¤hrige gemeinsame Schule zu dienen. Die Idee ist auch im Regierungsprogramm der Wiener Koalition aus SPÃ– und Neos verankert. Die grundlegende BegrÃ¼ndung: Kinder sollten nicht bereits mit zehn Jahren auf verschiedene Bildungswege aufgeteilt werden. Emmerling erklÃ¤rte dazu:

Der Bildungserfolg von Kindern steht fÃ¼r mich immer im Mittelpunkt.

Gleichzeitig betonte sie, dass Wien bereit sei, als Modellregion fÃ¼r ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt zu fungieren. Doch zu den praktischen Fragen der Umsetzung blieb die StadtrÃ¤tin auffallend zurÃ¼ckhaltend.

FÃ¼r konkrete Ausgestaltungsfragen ist es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch zu frÃ¼h.

Genau diese ZurÃ¼ckhaltung sorgt nun fÃ¼r Kritik.

Zentrale Fragen bleiben unbeantwortet

In einer Anfrage der Wiener FPÃ– wurden mehrere grundlegende Frage aufgeworfen. Unter anderem ging es darum, wie viele zusÃ¤tzliche Lehrer benÃ¶tigt wÃ¼rden, wie viele neue KlassenrÃ¤ume geschaffen werden mÃ¼ssten und ob das Modell nur fÃ¼r Ã¶ffentliche Schulen gelten soll oder auch private TrÃ¤ger betreffen wÃ¼rde. Auch die Frage, ob Lehrervertreter bereits in die Planungen einbezogen wurden, stand im Raum. Konkrete Antworten darauf gab es jedoch nicht. Statt detaillierter Zahlen oder Planungen blieb es bei allgemeinen Hinweisen auf mÃ¶gliche Pilotprojekte und politische AbsichtserklÃ¤rungen.

FPÃ– spricht von planlosem Experiment

Aus der Opposition kommt entsprechend deutliche Kritik. Der Wiener FPÃ–-Klubobmann Maximilian Krauss sieht in dem Vorhaben ein schlecht vorbereitetes Projekt. Er erklÃ¤rte:

Emmerling beweist einmal mehr, dass sie als BildungsstadtrÃ¤tin eine komplette Fehlbesetzung ist.

Besonders problematisch sei aus seiner Sicht die aktuelle Situation an den Schulen. Schon heute gebe es zu wenig Lehrer und vielerorts auch zu wenige geeignete KlassenrÃ¤ume.