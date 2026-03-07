Blau-Schwarz verbannt Genderformen aus Gesetzen und BehÃ¶rden

Die Steiermark macht Schluss mit der unverstÃ¤ndlichen Gendersprache: Die blau-schwarze Landesregierung hat neue sprachliche Vorgaben fÃ¼r ihre Verwaltung beschlossen. â€žGender-Sternchenâ€œ, â€žBinnen-Iâ€œ und Ã¤hnliche Formen dÃ¼rfen kÃ¼nftig in Gesetzestexten und offiziellen Dokumenten nicht mehr verwendet werden. Der entsprechende Erlass gilt seit dem gestrigen Freitag fÃ¼r alle LandesbehÃ¶rden und Abteilungen.

Gesetze werden besser lesbar

Die Initiative geht auf die Landesregierung unter dem freiheitlichen Landeshauptmann Mario Kunasek zurÃ¼ck. Ziel der MaÃŸnahme ist es, die Lesbarkeit von Gesetzestexten zu verbessern und zu einer sprachlichen NormalitÃ¤t im Amtsdeutsch zurÃ¼ckzukehren. Genderformen fÃ¼hren dagegen hÃ¤ufig zu schwer verstÃ¤ndlichen Formulierungen.

Ab November keine Genderformen mehr

Die Umsetzung erfolgt schrittweise. ZunÃ¤chst mÃ¼ssen Novellen von Landesgesetzen mit weniger als 20 Paragrafen sofort angepasst und von Genderformen befreit werden. Ab November 2026 sollen dann sÃ¤mtliche Gesetze und Verordnungen des Landes vollstÃ¤ndig ohne Gender-Schreibweisen formuliert sein.

Einfache Regeln statt Gender-Chaos

Stattdessen sieht die neue Sprachregelung vor, nach MÃ¶glichkeit geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden, etwa â€ždie Parteiâ€œ oder â€ždie Fachkraftâ€œ. Wenn eine neutrale Form nicht praktikabel ist, soll aus GrÃ¼nden der Lesbarkeit die maskuline Form â€“ etwa â€žder Antragstellerâ€œ â€“ verwendet werden.

Rechtliche Grundlage der Ã„nderung ist eine Ãœberarbeitung des legistischen Handbuchs des Landes sowie ein Erlass des Verfassungsdienstes. Bereits 2025 hatte das Land eine sogenannte â€žGender-Generalklauselâ€œ beschlossen, nach der Personenbezeichnungen in Gesetzen grundsÃ¤tzlich fÃ¼r alle Geschlechter gelten.