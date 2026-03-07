Messerangriff durch Marokkaner: 46-jÃ¤hriger Bekannter schwer verletzt

Zu einem schweren Messerangriff durch einen Marokkaner kam es in der Nacht auf den heutigen Samstag in Herzogenburg (Bezirk St. PÃ¶lten).

Verletztes Opfer konnte fliehen

Gegen 00.45 Uhr war es in der Wohnung des 46-jÃ¤hrigen Opfers zu einem Streit mit dem 45-jÃ¤hrigen Marokkaner gekommen. Der VerdÃ¤chtige, der sein Opfer gekannt haben soll, verletzte den Mann mit einem Messer am Hals, woraufhin dieser zu einem Nachbarn floh und den Notruf wÃ¤hlte.

Marokkaner festgenommen, Opfer auf Intensivstation

Wegen hoher GefÃ¤hrdung rÃ¼ckte die Herzogenburger Polizei mit der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) aus. Der Nordafrikaner wurde in der Wohnung festgenommen, die Tatwaffe sichergestellt. Das schwer verletzte Opfer wurde ins UniversitÃ¤tsklinikum Krems gebracht und liegt auf der Intensivstation, ist aber nicht mehr lebensgefÃ¤hrlich betroffen.

Das Landeskriminalamt NiederÃ¶sterreich untersucht wegen versuchten Mordes. Der AuslÃ¶ser des Streits ist noch unklar. Quelle: LPD NÃ–