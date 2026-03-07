Millionen-Geldtransport fÃ¼r Ukraine gestoppt â€“ FPÃ– fordert volle AufklÃ¤rung

In Ungarn sind zwei Geldtransporter gestoppt worden, die laut Medienberichten rund 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro sowie neun Kilogramm Gold geladen hatten. Sieben Ukrainer wurden festgenommen, es kam zu einer diplomatischen Eskalation. Die Opposition fordert AufklÃ¤rung.

Ukrainischer Ex-Geheimdienst-General festgenommen

Die Fahrzeuge sollen im Rahmen einer Vereinbarung mit der Raiffeisenbank von Ã–sterreich in die Ukraine unterwegs gewesen sein. Ungarische BehÃ¶rden ermitteln nun wegen des Verdachts der GeldwÃ¤sche. Unter den festgenommenen Personen soll sich auch ein ehemaliger ukrainischer Geheimdienstgeneral befinden.

Woher stammen die Gelder?

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker forderte angesichts der Berichte eine lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung durch die Ampel-Regierung. Justiz- und FinanzbehÃ¶rden mÃ¼ssten unverzÃ¼glich aktiv werden, da unmittelbare Verdunkelungsgefahr bestehe, so Hafenecker. Er bezeichnete den Transport enormer Bargeldsummen Ã¼ber Landesgrenzen hinweg in Zeiten digitaler Finanzsysteme als â€žhÃ¶chst fragwÃ¼rdigâ€œ und forderte AufklÃ¤rung Ã¼ber die Herkunft der Gelder sowie Ã¼ber mÃ¶gliche Verbindungen nach Ã–sterreich.

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Milliarden-Geschenke Ã¼ber Ungarn in Ukraine gebracht

Laut Jahresbeginn sollen bereits 900 Millionen US-Dollar, 420 Millionen Euro und 146 Kilogramm Gold durch Ungarn in die Ukraine gebracht worden sein. Hafenecker stellte die Frage, ob auch diese Summen ihren Ursprung in Ã–sterreich haben kÃ¶nnten und ob es sich dabei womÃ¶glich um Steuergelder handelt. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an GerÃ¼chte, wonach Regierungsmitglieder finanzielle Hilfen fÃ¼r die Ukraine bei Reisen nach Kiew bar Ã¼berbrÃ¤chten, wozu sich die Regierung bis heute nicht geÃ¤uÃŸert hat.

Ein Skandal â€“ so oder so

DarÃ¼ber hinaus verwies er auf das Lobbying der Regierung, insbesondere der Ã–VP, fÃ¼r Sanktionsausnahmen der Raiffeisenbank auf EU-Ebene. Die ganze Angelegenheit habe, so Hafenecker, â€žeinen mehr als Ã¼blen Beigeschmackâ€œ. Sollte sich herausstellen, dass es sich bei den Transporten um Steuergelder handelt, wÃ¤re dies â€žein Mega-Skandal, bei dem kein Stein auf dem anderen bleiben darfâ€œ. Aber auch wenn die Gelder aus dubiosen KanÃ¤len stammten, wÃ¤re die Sache fÃ¼r Ã–sterreich â€žkeinen Deut besserâ€œ.

FPÃ– erneuert Forderung nach Zahlungsstop

FÃ¼r Hafenecker ist der Vorfall ein weiterer Grund, sÃ¤mtliche Zahlungen Ã¶sterreichischer Steuermittel an die Ukraine einzustellen. Solange keine vollstÃ¤ndige AufklÃ¤rung vorliege, dÃ¼rfe â€žkein weiterer Cent des hart erarbeiteten Geldes der Ã–sterreicherâ€œ mehr in ein Land mit massiven Korruptionsproblemen flieÃŸen.

Viele offene Fragen und ein desastrÃ¶ses Bild

Er betonte, dass Ã–sterreich nicht als Drehscheibe fÃ¼r dubiose GeschÃ¤fte missbraucht werden dÃ¼rfe, und stellte drÃ¤ngende Fragen: Wer sind die EndbegÃ¼nstigten, handelt es sich um politisch exponierte Kriegsgewinnler, und warum wird physisch Bargeld und Gold transportiert, statt zu Ã¼berweisen, um Spuren zu vermeiden? Hafenecker sah im Vorfall ein Puzzleteil eines desastrÃ¶sen Bilds, bei dem Milliarden Steuergelder in ein korruptionsgeplagtes Land flÃ¶ssen, wÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung unter Teuerung leide, und forderte einen sofortigen Stopp aller Zahlungen sowie aktives Eingreifen von Justiz und FinanzbehÃ¶rden wegen Verdunkelungsgefahr.