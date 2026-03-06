Andreas Babler

Andreas Babler stellt sich am Samstag der Wiederwahl zum SPÃ–-Vorsitzenden. Gegenkandidaten gibt es keinen.

Foto: SPÃ– Presse und Kommunikation / Wikimedia CC-BY-SA-2.0

Sozialdemokratie

6. MÃ¤rz 2026 / 09:03 Uhr

SPÃ– mit Andreas Babler im Dilemma: â€žWir haben derzeit keinen anderenâ€œ

Vizekanzler und SPÃ–-Parteichef Andreas Babler stellt sich morgen, Samstag, am Bundesparteitag in Wien zur Wiederwahl. Ihm machen schlechte Umfragewerte und eine fatale AuÃŸenwirkung zu schaffen. Ein Tiroler Delegierter sagte gegenÃ¼ber der Tiroler Tageszeitung (TT): â€žWir haben derzeit keinen anderenâ€œ.

Offenbarungseid der ehemaligen Kreisky-Partei

Diese Aussage kommentierte der Tiroler FPÃ–-Chef Markus Abwerzger auf seiner Facebook-Seite genÃ¼sslich:Â 


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Ehrlich sind sie zumindest die Genossen! Es gibt wirklich niemanden in der SPÃ–, der annÃ¤hernd Format hat. Ein Offenbarungseid der ehemaligen Kreisky-Partei. Freundschaft!

Schuld haben die Medien

Dass Andreas Babler sich in der Kanzlerfrage nur mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger konkurriert und bei rund acht Prozent herumkrebst, daran seien die Medien schuld, meinen manche in der SPÃ–. Innsbrucks Stadtparteichef Benjamin Plach, der von Beginn an zum Babler-Lager zÃ¤hlte, spricht von einem kÃ¼nstlich hochgeschraubten â€žBabler-Bashingâ€œ. â€žDas wurde von den Boulevard-Medien gepushtâ€œ, sagte er zur TT.

Plach hofft wie viele andere auch in der Partei, dass es am Samstag â€žein starkes Zeichen fÃ¼r die Einigkeitâ€œ geben wird. Von dem ist auszugehen, will sich die SPÃ– nicht weiter selbst zerstÃ¶ren.

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