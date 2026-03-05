â€žVielen Dank, dass Sie fÃ¼r uns den Mund aufmachen, Herr Heinzlmaier!â€œ

Der Sozialforscher Bernhard Heinzlmaier kÃ¶nnte sich ein angenehmes Leben als SPÃ–-Mitglied machen. Doch er wechselte die Fronten, â€žals die Roten plemplem wurdenâ€œ. Als FPÃ–-WÃ¤hler ist er nun ungewÃ¶hnlichen Angriffen ausgesetzt. Als er einmal ein Runen-Leiberl (Runen = Schriftzeichen der Germanen) trug, hagelte es gleich sechs Anzeigen von der Staatsanwaltschaft. Als Blauer tituliert, wurde er zudem von allen UniversitÃ¤ten verjagt.

“Auch ich wurde ein Rechtsextremist”

Heinzlmaier selbst ist also ein Opfer des Linksextremismus geworden, nur weil er sich als FPÃ–-WÃ¤hler zu erkennen gegeben hat. Er sieht das dennoch mit Humor, wie er gestern, Mittwoch, bei einem Vortrag der Freiheitlichen in Wien-Simmering einmal mehr unter Beweis stellte und den bis auf den letzten Platz gefÃ¼llten Raum bestens unterhielt. Er stellte ironisch fest: â€žAuch ich wurde ein Rechtsextremistâ€œ.

“Jeder Dreck ist heute rechtsextrem”

Dabei sei Linksextremismus ein sehr ernstes Thema, fÃ¼hrte Heinzlmaier aus. Auch wenn die Regierung das unter den Teppich kehren wÃ¼rde und so tue, als wÃ¤re der Rechtsextremismus die grÃ¶ÃŸte Bedrohung unserer Zeit. â€žJeder Dreck ist heute rechtsextremâ€œ, sagte er. â€žWenn jemand auf ein Bild ein Hakenkreuz zeichnet, ist das rechtsextremâ€œ, auch wenn das vielleicht Linksextremisten machen wÃ¼rden, um zu provozieren und um die rechtsextremen Taten in die HÃ¶he schnellen zu lassen.Â

Von den Unis kommen “woke Trottel” heraus

TatsÃ¤chlich wÃ¼rde in den Berichten (etwa im von der Regierung finanzierten Rechtsextremismusbericht des Dokumentationsarchivs des Ã¶sterreichischen Widerstandes, DÃ–W) dann behauptet, dass rechtsextreme Taten immer mehr werden. In Wahrheit verzeichnen die Verurteilungen einen RÃ¼ckgang. â€žAber es wird genommen, was politisch gerade gebraucht wirdâ€œ, analysierte der UniversitÃ¤tsprofessor. Und er stellte dem Publikum eine Frage: â€žWie macht man einen jungen Menschen zum Linken?â€œ Die Antwort gab er sich selbst: â€žMan schickt ihn als normalen Menschen auf eine Uni – und dann kommt er als woker Trottel wieder herausâ€œ.

Radikalisierung Ã¼ber die Religion

Heinzlmaier ging mit der Stadt Wien hart ins Gericht. Diese wÃ¼rde es zulassen, dass Moscheen, die vom tÃ¼rkischen Staat finanziert werden, entsprechende Lehren verbreiten. Ãœber die Religion fÃ¤nde dann die Radikalisierung statt.

“Nach einer Stocker-Rede bist du einen halben Tag traurig”

Und auch die Verlierer-Ampel bekam ihr Fett ab. â€žDie drei (gemeint waren Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger) haben eine demobilisierende Wirkungâ€œ, so Heinzlmaier. Er verwies dabei auf den Auftritt der Regierung zum ersten Jahrestag im ORF, bei dem eine halbe Million Menschen weggeschaltet hÃ¤tten. â€žWenn man eine Stocker-Rede anhÃ¶rt, bist du mindestens einen halben Tag traurigâ€œ, sagte der Sozialforscher.

FPÃ–-Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Harald Stefan, der sich gemeinsam mit dem Wiener FPÃ–-Chef Dominik Nepp beim Vortrag von Bernhard Heinzlmaier prÃ¤chtig unterhielt, dankte Heinzlmaier mit den Worten: â€žVielen Dank, dass Sie fÃ¼r uns den Mund aufmachenâ€œ.