Messerangriff in “Waffenverbotszone”: Opfer nach Attacke im kÃ¼nstlichen Koma

Im Bereich des Keplerplatz in Wien-Favoriten ist es erneut zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen. Gegen 13.20 Uhr am gestrigen Dienstag wurde in der offensichtlich weiterhin nutzlosen “Waffenverbotszone” ein Mann bei einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt.

Angreifer stach mehrfach zu

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei MÃ¤nner an dem Vorfall beteiligt â€“ das spÃ¤tere Opfer und ein bislang unbekannter TÃ¤ter. Der Angreifer soll mit einem KÃ¼chenmesser mehrfach auf sein GegenÃ¼ber eingestochen haben. Das Opfer erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen.

Opfer schwer verletzt

Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und alarmierten umgehend die EinsatzkrÃ¤fte. Die Wiener Berufsrettung Ã¼bernahm die notfallmedizinische Versorgung am Tatort und brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Laut Angaben befindet sich der Mann derzeit im kÃ¼nstlichen Koma.

IdentitÃ¤t von TÃ¤ter und Opfer ungeklÃ¤rt

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter flÃ¼chtete nach der Tat mit der vermutlichen Tatwaffe in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunÃ¤chst ohne Erfolg. Die IdentitÃ¤t von TÃ¤ter und Opfer ist derzeit noch nicht geklÃ¤rt.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, AuÃŸenstelle SÃ¼d, gefÃ¼hrt. Die HintergrÃ¼nde der Tat sowie eine mÃ¶gliche Beziehung zwischen den beiden MÃ¤nnern sind Gegenstand laufender Untersuchungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben kÃ¶nnen, sich zu melden. Quelle: LPD Wien