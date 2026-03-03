Der junge Migrant soll mit einem Messer auf seinen Nachbarn eingestochen und diesen dabei schwer verletzt haben (Symbolbild).

Foto: leo2014 / pixabay.com

Wien-Floridsdorf

3. MÃ¤rz 2026 / 14:32 Uhr

Streit um Drogen-Angebot: Tschetschene stach auf Nachbar ein

Ein blutiges Ende hat am gestrigen Montagabend ein Streit unter Nachbarn in Wien-Floridsdorf genommen. Ein 16-jÃ¤hriger Tschetschene steht im Verdacht, einen 22-jÃ¤hrigen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Streit um angebliches Drogen-Angebot

Der Streit eskalierte, nachdem der Tschetschene von seiner 15-jÃ¤hrigen Ex-Freundin erfahren haben will, dass der 22-jÃ¤hrige Nachbar ihr Kokain angeboten habe. Am spÃ¤ten Abend suchte der Jugendliche die Wohnung des Mannes auf, um die VorwÃ¼rfe zu klÃ¤ren. Dabei kam es zu einem heftigen Konflikt, in dessen Verlauf der Tschetschene mutmaÃŸlich mit einem Messer auf den Nachbarn einstach. Die LebensgefÃ¤hrtin des Opfers alarmierte sofort die RettungskrÃ¤fte, die den Schwerverletzten vor Ort versorgten und ins Krankenhaus brachten.


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WEGA nahm Tschetschenen fest

Kurz darauf nahmen Beamte der WEGA den 16-JÃ¤hrigen in der NÃ¤he seiner Wohnung fest. Das Tatmesser konnte bislang nicht gefunden werden. In seiner Vernehmung stritt der Tschetschene ab, die Stichverletzung verursacht zu haben, rÃ¤umte jedoch ein, dass er in eine kÃ¶rperliche Auseinandersetzung verwickelt war.

DrogenÃ¤hnliche Substanz gefunden

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Opfers entdeckte die Polizei eine weiÃŸliche Substanz, die zunÃ¤chst als Kokain eingeschÃ¤tzt wurde. Tests zeigten jedoch, dass es sich nicht um Drogen handelt. Die Ermittler prÃ¼fen nun, ob die Aussage der 15-JÃ¤hrigen der Wahrheit entsprach oder mÃ¶glicherweise ein Scherz war. Quelle: LPD Wien

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