Schweiz: Volksentscheid Ã¼ber Bargeld und Franken

In der Schweiz steht am 8. MÃ¤rz 2026 eine Volksabstimmung an, die auch Ã¼ber die Landesgrenzen hinaus aufmerksam verfolgt wird. Zur Entscheidung steht eine Initiative, die Bargeld und den Schweizer Franken ausdrÃ¼cklich in der Verfassung verankern will.

Bargeld und Franken in die Verfassung

Das Ziel der Initiative ist es, sicherzustellen, dass MÃ¼nzen und Banknoten dauerhaft als gesetzliches Zahlungsmittel verfÃ¼gbar bleiben und ein allfÃ¤lliger WÃ¤hrungswechsel nur mit Zustimmung von Volk und StÃ¤nden erfolgen kann. Parallel dazu kommt ein parlamentarischer Gegenentwurf zur Abstimmung, der ebenfalls den Erhalt des Bargelds absichern soll, allerdings in einer anderen juristischen Ausgestaltung.Die Initiative entstand vor dem Hintergrund einer zunehmend digitalisierten Zahlungswelt sowie der EU-Geldpolitik.

Was die BefÃ¼rworter sagen

Die BefÃ¼rworter der Initiative fÃ¼hren ins Treffen, dass Bargeld nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern ein Element persÃ¶nlicher Handlungsfreiheit sei. Es ermÃ¶gliche anonyme Transaktionen, funktioniere unabhÃ¤ngig von Stromversorgung und technischer Infrastruktur und biete in Krisensituationen zusÃ¤tzliche StabilitÃ¤t. Zudem verweisen UnterstÃ¼tzer darauf, dass eine klare Verfassungsbestimmung spÃ¤tere EinschrÃ¤nkungen erschweren wÃ¼rde. In dieser Perspektive wird Bargeld als Bestandteil finanzieller Selbstbestimmung verstanden. Gerade angesichts internationaler Diskussionen Ã¼ber digitale ZentralbankwÃ¤hrungen und strengere Regulierungen im Zahlungsverkehr sehen viele darin eine prÃ¤ventive Absicherung.

Kritik am Initiativtext und Gegenentwurf

Gegner der Initiative, darunter Vertreter etablierter Parteien und WirtschaftsverbÃ¤nde, argumentieren, dass der parlamentarische Gegenentwurf denselben Zweck erfÃ¼lle, jedoch prÃ¤ziser formuliert sei. Insbesondere der Begriff â€žin genÃ¼gender Mengeâ€œ im Initiativtext wird als auslegungsbedÃ¼rftig beschrieben. Aus ihrer Sicht bestehe die Gefahr rechtlicher Unklarheiten, ohne dass sich in der Praxis ein zusÃ¤tzlicher Nutzen ergebe. Zugleich wird darauf verwiesen, dass Bargeld bereits heute gesetzlich geschÃ¼tzt ist und ein vollstÃ¤ndiger Wegfall politisch kaum realistisch erscheine. Die Kontroverse dreht sich daher weniger um das â€žObâ€œ als um das â€žWieâ€œ der Absicherung.

Debatte auch in Ã–sterreich prÃ¤sent

Auch in Ã–sterreich ist das Thema politisch angekommen. Die Freiheitliche Partei Ã–sterreichs fordert seit LÃ¤ngerem, Bargeld ausdrÃ¼cklich zu schÃ¼tzen und sieht darin eine Frage der nationalen SouverÃ¤nitÃ¤t sowie des Schutzes der PrivatsphÃ¤re. Sie plÃ¤diert fÃ¼r eine verfassungsrechtliche Absicherung, um mÃ¶glichen Entwicklungen auf EU-Ebene, etwa im Zusammenhang mit einem digitalen Euro, klare Grenzen zu setzen. Andere Parlamentsparteien haben sich bislang zurÃ¼ckhaltender positioniert und verweisen auf bestehende gesetzliche Regelungen. Eine breite verfassungsrechtliche Initiative wie in der Schweiz ist in Ã–sterreich derzeit nicht in Umsetzung, die Diskussion Ã¼ber die Rolle des Bargelds im digitalen Zeitalter gewinnt jedoch an Dynamik.

Ein Signalwirkung Ã¼ber die Landesgrenzen hinaus

UnabhÃ¤ngig vom Ausgang der Schweizer Abstimmung zeigt die Debatte, dass Fragen rund um Bargeld, Digitalisierung und staatliche Regulierung lÃ¤ngst nicht nur technische Detailfragen sind. Sie berÃ¼hren grundlegende Ãœberlegungen zur Organisation des Zahlungsverkehrs und zur Rolle des Staates im Alltag der BÃ¼rger.

FÃ¼r Ã–sterreich bedeutet das: Die Entscheidung in der Schweiz wird aufmerksam beobachtet werden. Sie kÃ¶nnte auch hierzulande neue Impulse fÃ¼r eine politische Diskussion setzen, die weit Ã¼ber MÃ¼nzen und Banknoten hinausreicht.