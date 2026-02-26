Schellhorn zu ein Jahr Regierung: â€žSich dafÃ¼r abzufeiern, ist unredlichâ€œ

Die Regierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos ist ein Jahr im Amt. DafÃ¼r feiert sie sich – allerdings ohne Grund, wie Franz Schellhorn, Chef der Denkfabrik Agenda Austria und Bruder von StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn, in den Salzburger Nachrichten (SN) schonungslos aufzeigt.Â

Dreierkoalition hat an Zuspruch eingebÃ¼ÃŸt

Es sei ein trauriger Geburtstag fÃ¼r das Land, aber auch fÃ¼r die drei Regierungsparteien selbst. FÃ¼r das Land seien dringend notwendige Reformen wieder ausgeblieben und die Dreierkoalition habe deutlich an Zuspruch eingebÃ¼ÃŸt und ihre Mehrheit in den Umfragen verloren, zog der Angenda-Austria-Boss Bilanz. WÃ¶rtlich sagte er:

Es gab in diesem Jahr keine Reformen, die dem Land wirklich helfen wÃ¼rden. Und man weiÃŸ ja aus der Erfahrung, dass fÃ¼r Regierungen entscheidend ist, was am Anfang passiert. Was man im ersten Jahr nicht schafft, kommt in der Regel spÃ¤ter auch nicht.

FÃ¼nfthÃ¶chstes Defizit in der Eurozone

Was die Regierung bisher gemacht habe, sei keine Sanierung des Budgets, sagte Schellhorn weiter. Man erkaufe sich das Wachstum mit weiter viel zu hohen Staatsschulden. Ã–sterreich habe das fÃ¼nfthÃ¶chste Defizit in der Eurozone, obwohl der Staat mit Rekordeinnahmen gesegnet sei – â€žsich dafÃ¼r abzufeiern, ist unredlichâ€œ.Â

“Da werden die Menschen fÃ¼r blÃ¶d verkauft”

Am meisten enttÃ¤uscht zeigte sich Schellhorn ausgerechnet von der Partei, wo sein Bruder Sepp tÃ¤tig ist, nÃ¤mlich von den Neos, die behaupten, die grÃ¶ÃŸte Penionsreform der vergangenen 20 Jahre durchgefÃ¼hrt zu haben. In Wahrheit (â€žund das wissen die Pinken ganz genauâ€œ) sei in den vergangenen 20 Jahren mehr oder weniger Ã¼berhaupt nichts passiert und das nun Vorgelegte mit dem Nachhaltigkeitsmechanismus werde an die nÃ¤chste Regierung weitergereicht. â€žDa werden die Menschen fÃ¼r blÃ¶d verkauftâ€œ, so der wirtschaftsliberale Denker.

Zusammengetan, um Kickl zu verhindern

EnttÃ¤uscht von den Neos wÃ¤re Schellhorn aber auch, weil sie keinen frischen Schwung in die Koalition gebracht hÃ¤tten. Die Pinken hÃ¤tten zwar immer davon geredet, dass es mit ihnen kein Weiter-wie-bisher gebe, letztlich sei es dann aber doch so gekommen.

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger wÃ¼rden stÃ¤ndig betonen, das Land reformieren zu wollen, in Wahrheit hÃ¤tten sie sich aber nur zusammengetan, um FPÃ–-Chef Herbert Kickl zu verhindern.

Abschaffung der Bildungskarenz positivÂ

Gibt es auch eine gute Tat der Regierung, fragte SN-Innenpolitik-Redakteur Hermann FrÃ¶schl. Franz Schellhorn antwortete:

Die Abschaffung der Bildungskarenz, die eine von der Allgemeinheit bezahlte Auszeit fÃ¼r Besserverdienende war. Weniger gut ist, dass man sie in einer Lightversion schon wieder einfÃ¼hrt. Positiv sehe ich auch noch das Erschweren von FrÃ¼hpensionierungen und das Ende des Klimabonus. Dann ist die positive ErzÃ¤hlung aber schon am Ende.

