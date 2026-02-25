EU-Wasserrahmenrichtlinie: Neue Vorgaben gefÃ¤hrden FischwirtschaftÂ 

Die geplante Reform der EU-Wasserrahmenrichtlinie bedroht mit â€žÃ¼berbordender BÃ¼rokratieâ€œ die heimische Fischwirtschaft.

EU hetzt Natur gegen Landwirtschaft auf

Das wirft der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider BrÃ¼ssel vor. AuslÃ¶ser der Kritik sind geplante VerschÃ¤rfungen im Bereich Renaturierung und GewÃ¤sserschutz, die nach Ansicht Haiders fÃ¼r Fischproduzenten zu zusÃ¤tzlichen Auflagen und EinschrÃ¤nkungen fÃ¼hren wÃ¼rden.

Wieder einmal versucht die EU, Landwirtschaft und Naturschutz gegeneinander auszuspielen.

VerschÃ¤rfungen im Bereich Renaturierung

Insbesondere die Vorschriften zur Renaturierung wÃ¼rden die Ã¶sterreichische Fischwirtschaft und damit die heimische Versorgung mit einem wichtigen Lebensmittel bedrohen.

Bereits jetzt kÃ¶nne der steigende Fischkonsum in Ã–sterreich nur zu rund acht Prozent aus heimischer Produktion gedeckt werden, so Haider. Von einem Ausbau der Produktion kÃ¶nne angesichts neuer Vorgaben keine Rede sein. Durch die vÃ¶llig Ã¼berbordende BÃ¼rokratie fÃ¼r Fischproduzenten sei leider mit einem RÃ¼ckgang statt mit einem Aufschwung zu rechnen.

Gefahr fÃ¼r die Gesundheit

Das sei auch gesundheitspolitisch bedenklich: Die Ã–sterreichische Agentur fÃ¼r Gesundheit und ErnÃ¤hrungssicherheit (AGES) empfehle zwei Portionen Fisch pro Woche, doch ein grÃ¶ÃŸerer Teil dieses Bedarfs mÃ¼sse importiert werden.

Haider verweist dabei auf Ã¶kologische und qualitative Aspekte. Wenn Fisch nicht aus heimischer Produktion stamme, sei das â€žwegen der lÃ¤ngeren Transportwege schlecht fÃ¼r die Umwelt und wegen der niedrigeren auslÃ¤ndischen QualitÃ¤tsstandards schlecht fÃ¼r die Konsumentenâ€œ.

Seit 2000 in Kraft

Kernpunkt der freiheitlichen Kritik ist zudem der aus seiner Sicht mangelnde Spielraum fÃ¼r nationale Besonderheiten.

Die Wasserrahmenrichtlinie, die seit dem Jahr 2000 den rechtlichen Rahmen fÃ¼r die europÃ¤ische Wasserpolitik vereinheitlicht, verfolgt das Ziel, einen â€žguten Zustandâ€œ in allen europÃ¤ischen GewÃ¤ssern zu erreichen. Sie betrachtet GewÃ¤sser als LebensrÃ¤ume in ihrer Gesamtheit und schreibt vor, dass sich ihr Zustand nicht verschlechtern darf.

Alles gleich

Haider sieht darin einen undifferenzierten Ansatz:

Es ist eine katastrophale Unsitte geworden, einfach alle EU-Staaten Ã¼ber einen Kamm zu scheren, obwohl es gerade im Bereich der Umwelt substanzielle Unterschiede gibt.

Ã–sterreich mit seinen groÃŸen Wasserreserven, bester WasserqualitÃ¤t und jahrzehntelangen BemÃ¼hungen um Wasserschutz werde â€žauf eine Ebene mit Staaten mit trockenem Klima, geringen WasserbestÃ¤nden und grÃ¶ÃŸerer Verschmutzung gestelltâ€œ.

Das fÃ¼hre nur zu â€žunnÃ¶tiger BÃ¼rokratie sowie vermeidbaren EinschrÃ¤nkungen und Berichtspflichtenâ€œ, die die Landwirte massiv schÃ¤digten, aber â€žkeinen Nutzen fÃ¼r die Naturâ€œ hÃ¤tten.

EU-weites Instrument

Die Wasserrahmenrichtlinie selbst ist als europaweites Instrument fÃ¼r den Schutz von FlÃ¼ssen, Seen und Grundwasser konzipiert. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre GewÃ¤sser bis spÃ¤testens 2027 in einen â€žguten Zustandâ€œ zu bringen oder diesen zu erhalten.

Bewertet werden unter anderem die Lebensgemeinschaften in den GewÃ¤ssern, ihre Struktur sowie chemische Inhaltsstoffe; auch das Grundwasser wird hinsichtlich Menge und QualitÃ¤t genau Ã¼berwacht. In nationalen GewÃ¤sserbewirtschaftungsplÃ¤nen und MaÃŸnahmenprogrammen legen die Staaten fest, wie die Ziele erreicht werden sollen.

Zentralismus aus BrÃ¼ssel

WÃ¤hrend Umweltfachleute die Richtlinie als zentrales Instrument fÃ¼r den Erhalt der Ã¶kologischen FunktionsfÃ¤higkeit von GewÃ¤ssern sehen, warnt Haider vor einem â€žzunehmenden Zentralismus aus BrÃ¼sselâ€œ. Dort wolle man â€žalles bis ins kleinste Detail regelnâ€œ. Mit â€žvÃ¶llig nutzlosen Vorschriftenâ€œ werde die Wirtschaft in allen Bereichen â€žgeradezu ersticktâ€œ, lautet sein Vorwurf.