“Deutsche Sprache, schwere Sprache”, heiÃŸt es. Aber zumindest von Leuten mit Abitur in der Bundesrepublik sollte man erwarten, dass sie die Sprache kÃ¶nnen. Aber die RealitÃ¤t sieht oft anders aus.

Foto: huettenhoelscher / depositphotos.com

Polizei

25. Feber 2026 / 09:48 Uhr

Polizeibewerber auf KriegsfuÃŸ mit der deutschen Sprache

Bei der Berliner Polizei kommt es zunehmend zu Problemen was die in Deutschland gesprochene Sprache der Eingeborenen betrifft. Dabei ist der Anteil der Durchfallenden bei Sprachtests enorm. Er betrÃ¤gt knapp ein Drittel.

AfD deckt Skandal auf

Insgesamt 10.874 Bewerber gab es in den Jahren 2024 und 2025, ganze 4.271 davon fielen beim Deutschtest durch â€“ das sind 39,3 Prozent. 6.013 Bewerbern hatten Abitur, Fachhochschulreife oder abgeschlossenem Studium. Dort scheiterten mit 1.812 ebenfalls fast ein Drittel. Unter den durchgefallenen Bewerbern lag der Anteil derer mit Abitur oder Studium zusammengerechnet sogar bei 42,3 Prozent.


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Abitur und trotzdem Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache? Das zeigt leider einmal mehr, was ein Abitur in der heutigen Bundesrepublik wert ist. Und weil die Bewerber des Deutschen nicht richtig mÃ¤chtig waren, konnten 2025 von den 1.224 AusbildungsplÃ¤tzen ein Viertel nicht besetzt werden. “Wenn selbst Abiturienten Mindeststandards in Rechtschreibung und Grammatik nicht sicher beherrschen, ist das ein Armutszeugnis fÃ¼r das Berliner Bildungssystem”, erklÃ¤rte der AfD-Bildungsexperte Tommy Tabor. Er hatte die erschreckenden Zahlen beim Innensenat erfragt und so diesen Bildungsskandal aufgedeckt.


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