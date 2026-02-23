Linksextremisten von der “Neuen Generation” haben die A100 Autobahn in Berlin durch eine Blockade sabotiert. Die Polizei verhinderte gerade noch Schlimmeres.

Foto: RI91 / wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Berlin

23. Feber 2026 / 10:48 Uhr

A100 von Linken blockiert: Stau im Morgenverkehr

Am Montagmorgen mÃ¼ssen viele wenig begeisterte Berliner frÃ¼h raus, um arbeiten zu gehen und so dem BRD-System Steuern zu zahlen. Die durchschnittliche Belastung der deutschen Einkommen mit Steuern und Abgaben liegt bei 52,9 Prozent. Erst ab Mitte Juli bleibt das Einkommen endlich in der eigenen Tasche, und bis dahin arbeiten die BÃ¼rger fÃ¼r den Staat.

Polizei erwischt zwei Linke

Man ist also ohnehin schon total bedient, weil man eigentlich nicht fÃ¼r sich selbst arbeitet. Und dann kommen die Linksextremisten von der selbsternannten “Neuen Generation” und blockieren laut der B.Z. die Autobahn A100. Konkret taten sie das am Montagmorgen, des 23. Februars, gegen 08:00 Uhr “auf der A100 an der Autobahnauffahrt Sonnenallee”.


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Die Blockade musste natÃ¼rlich gerÃ¤umt werden und fÃ¼hrte zu einer Sperrung, welche “laut VIZ Berlin mittlerweile” sogar “auf den gesamten neuen Abschnitt Dreieck NeukÃ¶lln â€“ Treptower Park” ausgeweitet wurde. Zwar nahm die Polizei zwei Blockierer fest, aber die Ã¼brigen konnten entkommen. Zudem kam es zu einer StÃ¶raktion “auf der SchilderbrÃ¼cke an der Hatun-SÃ¼rÃ¼cÃ¼-BrÃ¼cke”.

Beamte verhindern Schlimmeres

Das Ganze klingt schlimm und fÃ¼r die betroffenen Autofahrer war es das auch. Aber es hÃ¤tte noch viel schlimmer kommen kÃ¶nnen, denn die Linken wollten ursprÃ¼nglich die “ganze A100-Fahrbahn in beide Richtungen besetzen”. “Das haben wir glÃ¼cklicherweise verhindert”, freute sich ein Polizeisprecher.


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