FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz ist klar: Statt immer neuer Milliarden-Ãœberweisungen nach Kiew braucht es eine aktive NeutralitÃ¤tspolitik.

Foto: Andreas Ruttinger / FPÃ– / unzensuriert.at

Ukaine-Krieg

22. Feber 2026 / 13:52 Uhr

3,26 Milliarden flossen an Ukraine â€“ FPÃ– fÃ¼r Zahlungs-Stopp und NeutralitÃ¤t

Die Ampel-Regierung stellt heuer der Ukraine Ã¼ber denÂ Auslandskatastrophenfonds (AKF)Â insgesamtÂ drei Millionen EuroÂ fÃ¼r humanitÃ¤re HilfsmaÃŸnahmenÂ bereit. Insgesamt belaufen sich die BetrÃ¤ge sogar schon auf mehrere Milliarden Euro. Widerstand gegen die Geldgeschenke kommt von der FPÃ–.

FPÃ– fordert Stopp der Zahlungen

DieÂ FPÃ–Â kritisiert die Hilfsgelder scharf. GeneralsekretÃ¤rÂ Michael SchnedlitzÂ forderte einenÂ sofortigen Stopp aller Zahlungen an die UkraineÂ und warf der Verlierer-Ampel vor, gegen den Willen der eigenen BevÃ¶lkerung Millionen an die Ukraine zu Ã¼berweisen. Schnedlitz verwies auf einen aktuellenÂ KorruptionsfallÂ rund um einen ehemaligen ukrainischen Minister. Wie berichtet, war der ehemalige ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko, der als mutmaÃŸlicher Kopf einer kriminellen Organisation gilt, auf seiner Flucht nach Polen festgenommen worden. Dabei soll es um GeldflÃ¼sse in MillionenhÃ¶he gehen, auch Ã¶sterreichische Steuergelder sollen davon betroffen sein.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Die FPÃ– verlangt vonÂ Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-ReisingerÂ eineÂ vollstÃ¤ndige Offenlegung aller bisherigen GeldflÃ¼sseÂ und denÂ Nachweis, dass Ã¶sterreichische MittelÂ nicht in den Korruptionsskandal verwickeltÂ seien. Bis zur KlÃ¤rung solle esÂ keine weiteren ZahlungenÂ geben.

Milliarden-Hilfen ohne Ende: Ukraine als Fass ohne Boden

Laut Angaben des Kieler Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft belaufen sich Ã–sterreichs Hilfsleistungen inklusive EU-Anteilen bis 2025 auf rund 3,26 Milliarden Euro, wÃ¤hrend das AuÃŸenministerium die bilaterale UnterstÃ¼tzung seit Kriegsbeginn mit mehr als 347 Millionen Euro beziffert.Â Gleichzeitig verweisen die Freiheitlichen auf die sich verschÃ¤rfende soziale Lage in Ã–sterreich â€“ denn: WÃ¤hrend immer mehr Menschen mit steigenden Kosten fÃ¼r Wohnen und Leben zu kÃ¤mpfen haben, flieÃŸen Milliarden ins Ausland.

Rund 16 Prozent der BevÃ¶lkerung leben bereits an der Armutsgrenze, wÃ¤hrend Familien, Pensionisten und Betriebe zunehmend unter Druck geraten. Schnedlitz verlangte eine RÃ¼ckkehr zu einer aktiven NeutralitÃ¤tspolitik und zu diplomatischen FriedensbemÃ¼hungen â€žauf Ã¶sterreichischem Parkettâ€œ, statt einer fortgesetzten finanziellen und politischen UnterstÃ¼tzung Kiews.

Ukraine-Wiederaufbau wird teuer

Langfristig rÃ¼ckt auch derÂ Wiederaufbau der UkraineÂ in den Blick â€“ und der wird auch fÃ¼r Ã–sterreicher teuer. Nach SchÃ¤tzungen liegen die Kosten dafÃ¼r beiÂ rund 600 Milliarden Euro. Internationale Institutionen arbeiten bereits an Finanzierungsmodellen. Auch Ã–sterreich wird dabei nicht kostenlos davonkommen.


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

27.

Mai

17:55 Uhr
27. Mai 2026

Meinl-Reisinger leistet sich teures SonderbÃ¼ro um fast 200.000 Euro

27. Mai 2026

Ã–sterreich und China feierten 55 Jahre diplomatische Beziehungen

27. Mai 2026

Ã–H lÃ¤dt Ex-Terroristen ein: Ehemalige Al-Kaida-Mitglieder treten an Uni Wien auf

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
FPÃ–-GenerÃ¤le: â€žWir werden den Tiefen Staat aushebeln und den Systemwechsel umsetzen!â€œ
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.