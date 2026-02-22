3,26 Milliarden flossen an Ukraine â€“ FPÃ– fÃ¼r Zahlungs-Stopp und NeutralitÃ¤t

Die Ampel-Regierung stellt heuer der Ukraine Ã¼ber denÂ Auslandskatastrophenfonds (AKF)Â insgesamtÂ drei Millionen EuroÂ fÃ¼r humanitÃ¤re HilfsmaÃŸnahmenÂ bereit. Insgesamt belaufen sich die BetrÃ¤ge sogar schon auf mehrere Milliarden Euro. Widerstand gegen die Geldgeschenke kommt von der FPÃ–.

FPÃ– fordert Stopp der Zahlungen

DieÂ FPÃ–Â kritisiert die Hilfsgelder scharf. GeneralsekretÃ¤rÂ Michael SchnedlitzÂ forderte einenÂ sofortigen Stopp aller Zahlungen an die UkraineÂ und warf der Verlierer-Ampel vor, gegen den Willen der eigenen BevÃ¶lkerung Millionen an die Ukraine zu Ã¼berweisen. Schnedlitz verwies auf einen aktuellenÂ KorruptionsfallÂ rund um einen ehemaligen ukrainischen Minister. Wie berichtet, war der ehemalige ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko, der als mutmaÃŸlicher Kopf einer kriminellen Organisation gilt, auf seiner Flucht nach Polen festgenommen worden. Dabei soll es um GeldflÃ¼sse in MillionenhÃ¶he gehen, auch Ã¶sterreichische Steuergelder sollen davon betroffen sein.

Die FPÃ– verlangt vonÂ Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-ReisingerÂ eineÂ vollstÃ¤ndige Offenlegung aller bisherigen GeldflÃ¼sseÂ und denÂ Nachweis, dass Ã¶sterreichische MittelÂ nicht in den Korruptionsskandal verwickeltÂ seien. Bis zur KlÃ¤rung solle esÂ keine weiteren ZahlungenÂ geben.

Milliarden-Hilfen ohne Ende: Ukraine als Fass ohne Boden

Laut Angaben des Kieler Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft belaufen sich Ã–sterreichs Hilfsleistungen inklusive EU-Anteilen bis 2025 auf rund 3,26 Milliarden Euro, wÃ¤hrend das AuÃŸenministerium die bilaterale UnterstÃ¼tzung seit Kriegsbeginn mit mehr als 347 Millionen Euro beziffert.Â Gleichzeitig verweisen die Freiheitlichen auf die sich verschÃ¤rfende soziale Lage in Ã–sterreich â€“ denn: WÃ¤hrend immer mehr Menschen mit steigenden Kosten fÃ¼r Wohnen und Leben zu kÃ¤mpfen haben, flieÃŸen Milliarden ins Ausland.

Rund 16 Prozent der BevÃ¶lkerung leben bereits an der Armutsgrenze, wÃ¤hrend Familien, Pensionisten und Betriebe zunehmend unter Druck geraten. Schnedlitz verlangte eine RÃ¼ckkehr zu einer aktiven NeutralitÃ¤tspolitik und zu diplomatischen FriedensbemÃ¼hungen â€žauf Ã¶sterreichischem Parkettâ€œ, statt einer fortgesetzten finanziellen und politischen UnterstÃ¼tzung Kiews.

Ukraine-Wiederaufbau wird teuer

Langfristig rÃ¼ckt auch derÂ Wiederaufbau der UkraineÂ in den Blick â€“ und der wird auch fÃ¼r Ã–sterreicher teuer. Nach SchÃ¤tzungen liegen die Kosten dafÃ¼r beiÂ rund 600 Milliarden Euro. Internationale Institutionen arbeiten bereits an Finanzierungsmodellen. Auch Ã–sterreich wird dabei nicht kostenlos davonkommen.