Datenskandal im Ã–VP-Innenministerium: Wiener LKA-Beamte unter Verdacht

Ein neuer Skandal erschÃ¼ttert das Ã–VP-gefÃ¼hrte Innenministerium. Offiziere der Wiener Polizei sollen Informationen und sensible Daten verkauft haben.

LKA-Beamte sollen Geheimnisse verkauft haben

Konkret geht es um einen Oberst und einen Gruppenleiter des Wiener Landeskriminalamts, die vertrauliche Daten an einen Immobilienspekulanten weitergegeben haben sollen. Der Fall reiht sich ein in eine Reihe anderer besorgniserregender VorfÃ¤lle im Ressort von Minister Gerhard Karner: So wurde erst der Salzburger Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) suspendiert â€“ und jetzt â€ždie nÃ¤chste Bombeâ€œ, wie es FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann formulierte. Sollte sich der Verdacht bestÃ¤tigen, habe man es mit einem â€žSkandal der Sonderklasseâ€œ zu tun.

Was wusste Karner?

Darmann fordert AufklÃ¤rung â€“ und fragt sich:

Was hat Karner gewusst? Seit wann sind diese Machenschaften bekannt? Und vor allem: Wollte man diesen Skandal etwa klammheimlich an der Ã–ffentlichkeit vorbeischleusen, um das ohnehin ruinierte Image der Ã–VP nicht noch weiter zu beschÃ¤digen?

Man dulde â€žhier kein Mauern, denn die BevÃ¶lkerung und vor allem die Polizeibeamten an der Basis, die tagtÃ¤glich einen ehrlichen und aufrechten Dienst nach bestem Wissen und Gewissen versehen und fÃ¼r unsere Sicherheit eintretenâ€œ, hÃ¤tten ein Recht auf die volle Wahrheit. Seine Forderung an Ã–VP-Innenminister Karner: Dieser mÃ¼sse sich umgehend zu den VorwÃ¼rfen Ã¤uÃŸern.

Karner muss sich erklÃ¤ren

Wer die Sicherheit der BÃ¼rger verkaufe, habe in Uniform nichts verloren, doch noch viel weniger tragbar ist fÃ¼r Darmann ein Minister, der â€žseinen Laden offensichtlich nicht im Griff hat und bei Korruptionsverdacht auf Tauchstation gehtâ€œ. Karner solle sich sofort und lÃ¼ckenlos erklÃ¤ren:

Sollte sich herausstellen, dass hier wieder einmal parteipolitische RÃ¼cksichtnahme vor strafrechtlicher AufklÃ¤rung stand, dann ist dieser Minister endgÃ¼ltig rÃ¼cktrittsreif!