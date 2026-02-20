ProblemfÃ¤lle weiter im Land: FPÃ– wirft Innenminister TÃ¤uschung vor

Zwischen JÃ¤nner und Dezember 2025 wurden insgesamt 14.156 AuÃŸerlandesbringungen verzeichnet, wie Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) bekanntgab. Aber diese Zahl tÃ¤uscht.

ProblemfÃ¤lle weiter im Land

Doch davon entfielen 7.355 auf freiwillige Ausreisen und nur 6.801 auf zwangsweise AuÃŸerlandesbringungen. TatsÃ¤chlich abgeschoben wurden im Rahmen dieser MaÃŸnahmen 5.854 Personen.

Die FPÃ– spricht von einem â€žeklatanten Vollzugsdefizitâ€œ. Bundesrat Andreas Spanring kritisiert, dass Ã–sterreich zu wenig konsequent abschiebe. Der Innenminister versuche, so der Vorwurf, die Statistik â€žschÃ¶nzurechnenâ€œ.

Schwerpunkt auf EU-StaatsangehÃ¶rigen

Ein Blick auf die NationalitÃ¤ten der abgeschobenen Personen zeigt, dass die ProblemfÃ¤lle nach wie vor im Lande sind. Denn die meisten Abschiebungen betrafen StaatsangehÃ¶rige aus EU- bzw. Nachbarstaaten.

Laut der parlamentarischen Anfragebeantwortung wurden 1.654 Personen in die Slowakei, 1.019 nach Ungarn und 621 nach RumÃ¤nien abgeschoben. Es folgen Polen (367), TÃ¼rkei (324) und Serbien (276).

Moslemische Landnahme bleibt

DemgegenÃ¼ber wurden im gesamten Jahr 2025 lediglich 50 afghanische StaatsangehÃ¶rige abgeschoben. Syrien scheint in der Liste der 20 hÃ¤ufigsten NationalitÃ¤ten bei Abschiebungen erst gar nicht auf.

Bei den freiwilligen Ausreisen ergibt sich ein anderes Bild: Hier stellen tÃ¼rkische StaatsangehÃ¶rige mit 1.314 Personen die grÃ¶ÃŸte Gruppe, gefolgt von 805 syrischen StaatsangehÃ¶rigen und 497 Serben.

StraffÃ¤llige unter den Abgeschobenen

Von den 6.801 zwangsweisen AuÃŸerlandesbringungen betrafen 3.278 Personen rechtskrÃ¤ftig verurteilte StraftÃ¤ter, was laut Ministerium mehr als 48 Prozent entspricht.

Die meisten davon stammten aus der Slowakei (948), Ungarn (597) und RumÃ¤nien (299).

Im Rahmen von Dublin-Ãœberstellungen wurden zusÃ¤tzlich 152 straffÃ¤llig gewordene Personen auÃŸer Landes gebracht, darunter nur 17 syrische StaatsangehÃ¶rige.

Tausende in Schubhaft

Im Jahr 2025 befanden sich insgesamt 3.302 Personen in Schubhaft. Die grÃ¶ÃŸten Gruppen stellten rumÃ¤nische StaatsangehÃ¶rige (338), serbische (225), tÃ¼rkische (207), algerische (249) sowie indische (146) StaatsangehÃ¶rige. 115 Afghanen und 66 Syrer waren in Schubhaft.

Die meisten Anhaltungen erfolgten im Polizeianhaltezentrum Wien-Hernalser GÃ¼rtel (2.332 ZÃ¤hlungen), gefolgt vom Anhaltezentrum Vordernberg (1.142) und dem PAZ Salzburg (661).

Millionen fÃ¼r RÃ¼ckkehrprogramme

FÃ¼r RÃ¼ckkehrberatung, RÃ¼ckkehrhilfe und Reintegrationsprogramme fielen laut Ministerium im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund sieben Millionen Euro an. Den grÃ¶ÃŸten Anteil machte die RÃ¼ckkehrberatung mit 4,671 Millionen Euro aus, gefolgt von 1,472 Millionen Euro fÃ¼r RÃ¼ckkehrhilfe.

6,9 Millionen Euro gingen an die Bundesagentur fÃ¼r Betreuungs- und UnterstÃ¼tzungsleistungen (BBU GmbH), weitere 112.000 Euro an ein Unternehmen zur Umsetzung von Reintegrationsprogrammen.

Politische Debatte hÃ¤lt an

Die FPÃ– spricht angesichts der Zahlen von einer â€žschockierenden AbschiebungslÃ¼ckeâ€œ. Insbesondere auf die niedrige Zahl an Abschiebungen nach Afghanistan beweist, dass die Regierung die eigentlichen ProblemfÃ¤lle gar nicht angreife. Der Jubel der Regierung sei eine TÃ¤uschung der Ã–sterreicher.





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