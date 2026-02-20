RÃ¼cktritte beim Verfassungsgericht in Bremen

In Bremen reicht der Linksextremismus bis ins Verfassungsgericht, das in der Hansestadt “Staatsgerichtshof” genannt wird. Zwei Mitglieder wurden von der in einer rot-grÃ¼n-roten Koalition regierenden Linkspartei entsandt und sind jetzt zurÃ¼ckgetreten, nachdem ihre radikalen Verbindungen bekannt wurden.
Linker Anwalt enttarnte V-Mann
ZunÃ¤chst wÃ¤re da der Rechtsanwalt Anatol Anuschewski (Unzensuriert berichtete). Er soll laut Informationen aus Sicherheitskreisen, auf die sich der Spiegel berief, jahrelang zur Interventionistischen Linken (IL) gehÃ¶rt haben. Zuletzt geriet er in die Kritik, weil er bei der Enttarnung eines V-Manns des Verfassungsschutzes dabei war. Dieser V-Mann wurde abends von IL-Mitgliedern und Anuschewski aufgesucht und hat dann offenbar unter Druck eingestanden, fÃ¼r den Inlandsgeheimdienst zu arbeiten.
Und dann wÃ¤re da noch die AnwÃ¤ltin Lea Voigt. Sie ist ebenfalls Mitglied des Staatsgerichtshofs und soll laut einem aktuellen Bericht des Spiegel nicht nur der IL, sondern auch der Roten Hilfe nahestehen. Beide Organisationen listet der Bremer Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht unter der Ãœberschrift “Gruppierungen des gewaltorientierten Linksextremismus” auf.
Linke und IL eng verflochten
Auch an anderer Stelle fÃ¤llt die mit SPD und GrÃ¼nen regierende Linke mit ihrer NÃ¤he zum Extremismus auf. So soll ein Mitarbeiter des Linken-Fraktionschefs Nelson JanÃŸen ebenfalls der IL angehÃ¶ren. Das dementiert der Vorsitzende nicht einmal. Und ein anderer Abgeordneter der Linkspartei hat Ã¼berhaupt kein Problem damit, sein BÃ¼ro der Roten Hilfe fÃ¼r Sprechstunden zur VerfÃ¼gung zu stellen.
Die FraktionsfÃ¼hrung sieht auch kein Problem in ihrer Kooperation mit “gewaltorientierten Linksextremisten”. In einer ErklÃ¤rung heiÃŸt es: “GrundsÃ¤tzlich gilt: Eine Mitgliedschaft oder NÃ¤he zur Interventionistischen Linken stellt fÃ¼r uns kein Hindernis dar.” Man teile “die Einordnung des Verfassungsschutzes gegenÃ¼ber der IL bekanntermaÃŸen nicht”. UnterstÃ¼tzung erhalten die Bremer Genossen dabei sogar aus dem Bundestag: Der Bremer Verfassungsschutz beobachte “im Angesicht der rechtsextremen Bedrohung offensichtlich die Falschen”, sagte der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Luke HoÃŸ. Zwar kommt verhaltene Kritik von der Bremer CDU an dem Verhalten der Linken, aber das hindert SPD und GrÃ¼ne natÃ¼rlich nicht, mit dieser Partei zu koalieren. Und ist die in Bremen oppositionelle CDU einmal an der Regierung, wird sich, wie die praktische Erfahrung zeigt, auch nichts Ã¤ndern und der Linkskurs weitergehen. Von der Bremer CDU ist hier also nicht viel zu erwarten.
Verfassungsschutz hat genau hingeschaut
Immerhin der Verfassungsschutz macht diesmal einigermaÃŸen seinen Job und verkÃ¼ndet in seinem Bericht: “An dem Ziel, der Ãœberwindung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, hÃ¤lt die IL unverÃ¤ndert fest.” Ãœber die Rote Hilfe heiÃŸt es: “Der Verein unterstÃ¼tzt ‘linke’ Straf- und GewalttÃ¤ter:innen sowohl in politischer als auch in finanzieller Hinsicht.” Bleibt die Frage, wie SPD und GrÃ¼ne Ã¼berhaupt dem Vorschlag der Linken zustimmen konnten, Anuschewski in den Staatsgerichtshof zu entsenden. Laut den SicherheitsbehÃ¶rden, die der Spiegel zitiert, sei er von 2014 bis 2023, “also auch in seiner Zeit als Richter am Staatsgerichtshof”, in der IL aktiv gewesen. Als er 2023 nur noch stellvertretender Richter war, sei er bei der IL ausgestiegen. Dies hinderte ihn aber nicht daran, an einem Hausbesuch bei einem Geheimdienstmitarbeiter mit der Bremer IL-FÃ¼hrung teilzunehmen. Nach dessen Enttarnung kam es Ã¼brigens zu einem Anschlag auf das Privathaus des Bremer Verfassungsschutzchefs Thorge Koehler, den Senat und SicherheitsbehÃ¶rden der IL zurechnen.
Insgesamt mindestens seit 16 Jahren sei Anuschewski bereits in der linksextremen Szene unterwegs. Das zweite zurÃ¼ckgetretene Mitglied von Bremens Staatsgerichtshof, Lea Voigt, schrieb laut Spiegel sogar offen auf ihrer Kanzlei-Homepage, noch 2021 Mitglied in der Roten Hilfe gewesen zu sein, hat das aber inzwischen gelÃ¶scht. Laut Sicherheitsexperten sei sie wie Anuschewski auch bei der IL aktiv gewesen, was sie aber bestreitet. Angeblich will sie den Staatsgerichtshof nur aus SolidaritÃ¤t mit ihrem Kollegen verlassen haben. Auf alle FÃ¤lle zeigt dieser Skandal, wie tief die Linksradikalen sich in den BRD-Staat hineingewÃ¼hlt haben.
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