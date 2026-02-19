Auch Salzburg streicht Bargeld: Asylanten bekommen nur noch Bezahlkarte

Salzburg geht weiter gegen Asylmissbrauch vor: Bis Ende des Jahres sollen Asylanten im schwarz-blau regierten Bundesland kein Bargeld mehr erhalten, sondern ausschlieÃŸlich Ã¼ber eine staatliche Bezahlkarte versorgt werden. Rund 2.150 Personen in der Grundversorgung sind von der Umstellung betroffen. Die MaÃŸnahme ist Teil eines strengeren Kurses in der Migrationspolitik â€“ offiziell mit dem Ziel, Missbrauch zu verhindern und mehr Transparenz zu schaffen.

So funktioniert die neue Bezahlkarte

Die Karte ist technisch einer Bank- oder Kreditkarte Ã¤hnlich, mit einem entscheidenden Unterschied: Bargeldbehebungen sind nicht mÃ¶glich. Das Guthaben kann ausschlieÃŸlich fÃ¼r EinkÃ¤ufe genutzt werden â€“ etwa in SupermÃ¤rkten oder GeschÃ¤ften des tÃ¤glichen Bedarfs. Damit soll sichergestellt werden, dass die staatlichen Leistungen tatsÃ¤chlich in Lebensmittel, Hygieneartikel und andere notwendige Ausgaben flieÃŸen.

Pro Asylant sind tÃ¤glich sieben Euro fÃ¼r Lebensmittel und Verpflegung vorgesehen. ErgÃ¤nzend dazu gibt es ein monatliches Taschengeld von 40 Euro, das ebenfalls Ã¼ber die Karte abgewickelt wird. Ãœberweisungen oder Abhebungen sind nicht vorgesehen, das System ist bewusst geschlossen angelegt. Die Landesregierung argumentiert, dass dadurch zweckfremde Ausgaben und GeldflÃ¼sse â€“ etwa ins Ausland â€“ deutlich erschwert werden.

Mehr Kontrolle und Transparenz, weniger Missbrauch

Das Land Salzburg verfolgt damit drei zentrale Ziele: Erstens soll das Geld zweckgebunden fÃ¼r den Lebensunterhalt der Asylanten verwendet werden. Zweitens verspricht sich die Politik mehr Transparenz, weil Zahlungen und Transaktionen besser nachvollziehbar sind. Drittens sollen MissbrauchsmÃ¶glichkeiten reduziert werden â€“ etwa der Weiterverkauf von Gutscheinen oder die Umwandlung von Leistungen in Bargeld, das fÃ¼r vÃ¶llig andere Zwecke eingesetzt wird. Die Bezahlkarte ist damit ein Instrument, um â€žfaire UnterstÃ¼tzungâ€œ zu gewÃ¤hren, aber gleichzeitig Fehlanreize zu vermeiden.

Pilotprojekt Salzburg-SÃ¼d: Testlauf vor der Ausweitung

Bevor die Karte flÃ¤chendeckend eingefÃ¼hrt wird, wurde das System im Quartier Salzburg-SÃ¼d getestet. Der Probelauf gilt weitgehend als Erfolg. In der Praxis soll es nur vereinzelt zu technischen Problemen gekommen sein, die nachjustiert wurden. Die Verantwortlichen sprechen von hoher Akzeptanz bei den Bewohnern des Quartiers, die sich nach kurzer EingewÃ¶hnungsphase mit der neuen Form der Leistungsauszahlung arrangiert hÃ¤tten.

Gerade dieser Pilotversuch dient nun als Argumentationsbasis fÃ¼r die landesweite EinfÃ¼hrung. Die Botschaft: Das System ist praxistauglich, funktioniert technisch und kann ohne grÃ¶ÃŸere Reibungsverluste auf weitere Quartiere und letztlich alle Asylanten in der Grundversorgung ausgerollt werden.

Umgehungsversuche und harte Ansagen der Politik

In der Vergangenheit gab es FÃ¤lle, in denen insbesondere eine deutsche Hilfsorganisation Gutscheine von Asylanten gegen Bargeld getauscht haben soll. Der Effekt: Offiziell zweckgebundene Leistungen wurden wieder in frei verfÃ¼gbares Geld verwandelt.

Die Salzburger Landesregierung kÃ¼ndigte rechtliche Schritte, Wegweisungen und Strafen an, sollten sich Ã¤hnliche Umgehungsmodelle rund um die Bezahlkarte etablieren.

Ã–sterreichweiter Flickenteppich statt einheitlicher LÃ¶sung

GrundsÃ¤tzlich liegt die konkrete Ausgestaltung der Grundversorgung bei den BundeslÃ¤ndern. Ein einheitliches Modell existiert zwar auf dem Papier, wird aber bislang nur in wenigen LÃ¤ndern vollstÃ¤ndig umgesetzt.

Derzeit greifen bereits OberÃ¶sterreich, Salzburg und die Steiermark auf das Erfolgsrezept der einheitliche Bezahlkarten- beziehungsweise Sachleistungsmodell zurÃ¼ck. Andere BundeslÃ¤nder halten weiterhin am Bargeld fest oder haben eigene Instrumente entwickelt, etwa Mischsysteme aus Bargeld, Gutscheinen und Sachleistungen. FÃ¼r Asylanten bedeutet das: Je nachdem, in welchem Bundesland sie untergebracht sind, gelten vÃ¶llig unterschiedliche Regeln.