Udo Landbauer, Auto

Lenker von Luxus-Karossen wie dieser kÃ¶nnen rasen, ohne Strafen zahlen zu mÃ¼ssen. Das urkrainische Kennzeichen â€žschÃ¼tztâ€œ sie. LH-Stellvertreter Landbauer fordert eine Ende des Sonderprivilegs.Â 

Foto: Rutger van der Maar / flickr (CC BY 2.0) / FPÃ– NiederÃ¶sterreich

Verkehrspolitik

20. Feber 2026 / 06:00 Uhr

Freie Fahrt fÃ¼r Ukrainer, wÃ¤hrend eigene BevÃ¶lkerung zur Kasse gebeten wird

Im bald fÃ¼nften Jahr des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine gilt fÃ¼r FlÃ¼chtlinge aus dem Kriegsgebiet nach wie vor eine Sonderregelung, was das Autofahren in Ã–sterreich betrifft. 

Nach wie vor besteht nÃ¤mlich keine Pflicht fÃ¼r Lenker mit Kfz-Kennzeichen aus Kiew und Co. zur Ummeldungen ihres Fahrzeuges. Wer in Ã–sterreich also zu schnell unterwegs ist, kann demnach nicht einmal bestraft werden. Zumindest wird es schwer, diese Strafe einzuheben. Heikel wird es im Falle eines Unfalls mit einem Auto aus der Ukraine, denn dann stellt sich die Frage, wer den Versicherungsschutz Ã¼bernimmt. Wahrscheinlich der Steuerzahler.Â 

“Ukrainer haben weiter Narrenfreiheit”


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Diese Ungleichheit Ã¤rgert den niederÃ¶sterreichischen LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÃ–). GegenÃ¼ber unzensuriert sagte er:Â 

Der Fasching ist vorbei, aber Ukrainer haben weiter Narrenfreiheit. Die Regierung mutiert zur Zweigstelle fÃ¼r Selenskyi, anstatt endlich die eigene BevÃ¶lkerung ins Zentrum zu rÃ¼cken.Â 

Ã–sterreicher-Diskriminierung

Dass die Verlierer-Ampel Ã¶sterreichische Autobesitzer schlechter stelle als Vertriebene aus der Ukraine sei nichts anderes als Ã–sterreicher-Diskriminierung, bezeichnete Landbauer die Ausnahmeregelung fÃ¼r ukrainische StaatsbÃ¼rger, die weder ihr ukrainisches Kfz ummelden, noch den ukrainischen FÃ¼hrerschein umschreiben und auch keine Verkehrsstrafen in Ã–sterreich bezahlen mÃ¼ssten.


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