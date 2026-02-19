Rot-grÃ¼nes Koalitionspapier als gefÃ¤hrliche Drohung mit Orchideen-Themen

Ein Minus von 13,4 Prozent bei der SPÃ– und ein Plus von 10,8 Prozent bei der FPÃ– â€“ jetzt sollte man meinen, dass dieses Ergebnis bei der Gemeinderatswahl in St. PÃ¶lten auch ein klarer WÃ¤hlerauftrag ist. Fehlanzeige!

Die SPÃ–, die bei der Wahl am 25. JÃ¤nner die Ã¼ber sechs Jahrzehnte dauernde absolute Mehrheit verlor, hat sich fÃ¼r eine Zusammenarbeit mit den GrÃ¼nen entschlossen. â€žIhr geht es nicht um die BevÃ¶lkerung, es geht wieder einmal darum, die FPÃ– und damit den Wahlsieger zu verhindern und sich den billigsten Partner zu suchenâ€œ, kommentierte FPÃ–-Landesrat Martin Antauer, blauer Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl, diesen Pakt von SPÃ–-BÃ¼rgermeister Matthias Stadler.

“Statt Blau jetzt rot-grÃ¼ner Super-GAU”

â€žWir Freiheitliche haben schon nach der Wahl davor gewarnt, das St. PÃ¶lten eine links-linke Regierung blÃ¼htâ€œ, stellte FPÃ– NiederÃ¶sterreich LandesparteisekretÃ¤r Alexander Murlasits am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Thema â€žStatt Blau jetzt rot-grÃ¼ner Super-GAUâ€œ in St. PÃ¶lten klar.

â€žSpannend auch, dass es ausgerechnet SPÃ–-Stadtchef Stadler war, der 2023 in Richtung der eigenen Partei nach den Verlusten bei der Landtagswahl in NÃ– gemeint hatte: ,Wenn man Wahlen verliert, muss man die Konsequenzen ziehenâ€˜â€œ, sagte Murlasits. â€žParteipolitisch muss ich sagen: Gratuliere SPÃ–, Rot-GrÃ¼n ist der Super-GAU, voll vorbei am WÃ¤hlerauftragâ€œ.

Auf 31 Seiten 40 Mal das Wort Klima

Und zum Koalitionspapier meinte der LandesparteisekretÃ¤r: â€žFÃ¼r jeden NormalbÃ¼rger ist das eine gefÃ¤hrliche Drohung, gespickt mit Orchideenthemen. Klimakommunismus in Reinkultur und eine Kampfansage an alle Autofahrer â€“ eine ideologische Absage an alle Familien und eine rot-grÃ¼ne Belastungswelle, weil irgendwer muss diese rot-grÃ¼ne Party auch bezahlenâ€œ, so Murlasits.

â€žAuf 31 Seiten kommt 40 Mal das Wort Klima, aber null Mal das Wort Heimat oder Ã–sterreicher vor. Die Zuwanderungsprobleme werden ausgeblendet, man trÃ¤umt von Multikulti-Vielfalt. Keine Deutschkurse im sozialen Wohnbau, dafÃ¼r bunte Schirme gegen das Innenstadtsterben. Der Fasching ist vorbei und die St. PÃ¶ltner haben schon einmal mehr gelachtâ€œ, fÃ¼hrte Murlasits aus.Â

“Experiment wird SPÃ– auf den Kopf fallen”

â€žWir Freiheitliche haben vernÃ¼nftig sondiert mit der SPÃ–, wir waren bereit Verantwortung zu Ã¼bernehmen, dieses rot-grÃ¼ne Experiment wird der SPÃ– auf den Kopf fallenâ€œ, bedauerte Murlasits die Entwicklung in St. PÃ¶lten.

Der 16. Februar wÃ¤re ein schwarzer Tag fÃ¼r St. PÃ¶lten gewesen: â€žDenn an jenem Montag wurde die FuÃŸgÃ¤nger-Ampel-Koalition aus SPÃ– und GrÃ¼ne verkÃ¼ndet. Die SPÃ– und GrÃ¼ne sprechen von VerweilplÃ¤tzen zwischen Promenade und Domplatz, keiner spricht vom notwendigen Motor fÃ¼r die sterbende Innenstadt. Die Innenstadt wird endgÃ¼ltig zu Grabe getragen, die Autofahrer aus der Stadt gejagt. Stadler hat mit der Wahl nicht nur die absolute Mehrheit verspielt, jetzt verspielt er auch noch das restliche Vertrauen mit einem rettenden Engel in grÃ¼ner HÃ¼lleâ€œ, beschrieb Antauer seine Sicht des rot-grÃ¼nen Koalitionspapiers.

Murlasits und Antauer versprachen: â€žDie blaue Aufholjagd wird weitergehen, in fÃ¼nf Jahren stellt die FPÃ– den BÃ¼rgermeister in St. PÃ¶ltenâ€œ.