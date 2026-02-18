Messerstecher vom Hauptbahnhof vor Gericht

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Im vÃ¶llig Ã¼berlasteten Berlin kommt ein Messerstecher tatsÃ¤chlich vor Gericht. Wie das Urteil ausfÃ¤llt, steht freilich in den Sternen. Der TÃ¤ter ist laut Berliner Zeitung (BZ). ein abgelehnter Asylbewerber aus Syrien.

Drogen konsumiert

Am 21. August 2025 wurde der Reisende Georg E. von dem Asylanten angesprochen. Es ging irgendwie um seinen Rucksack. Georg E. fÃ¼hlte sich der B.Z. zufolge “unwohl in dessen kÃ¶rperlicher NÃ¤he, dreht sich weg, geht ein StÃ¼ck weiter. Und spÃ¼rt im nÃ¤chsten Moment ein Messer in seinem KÃ¶rper”. Der TÃ¤ter ist Khaldoon A. Ein Syrer aus Damaskus, der als staatenlos gilt und Ã¼ber DÃ¤nemark nach Deutschland gekommen ist. Er gibt den Anklagevorwurf zu und behauptet, seine “Erinnerung an den Vorfall sei jedoch eingeschrÃ¤nkt. Auch wegen der vorher konsumierten Drogen. Warum er das Messer bei sich hatte â€“ in einer Messerverbotszone?” Angeblich zur Verteidigung. Denn er “habe irgendwie das GefÃ¼hl gehabt, dass von diesem Mann eine Gefahr fÃ¼r seine Familie ausgehen kÃ¶nnte”.

Acht Messerstiche auf Georg E.

Angeblich “leidet der bereits mehrfach durch Gewalt aufgefallene Angeklagte an paranoider Schizophrenie”. Achtmal stach der Asylant auf Georg E. ein. Die Ã„rzte konnten dem Opfer Gott sei Dank das Leben retten. Der TÃ¤ter behauptet nun: “Ich wollte ihm keine tÃ¶dliche Verletzung zufÃ¼gen” und meint: “Es tut mir sehr leid.” UrsprÃ¼nglich hatte man Khaldoon A. lediglich wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung angeklagt. Jetzt kommt nach einem Hinweis des Gerichts aber auch versuchter Mord in Betracht. Zudem besteht die MÃ¶glichkeit einer Einweisung in die Psychiatrie. Der Angeklagte sagte dazu: “Ich bitte um barmherziges Vorgehen.” Die Zukunft wird zeigen, wie das Gericht urteilt. Verbrecher bekommen in der BRD ja gerne mal BewÃ¤hrung und schlagen dann wieder zu.