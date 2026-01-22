Keine Frauen am Gewehr: Kritik und VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Tiroler SchÃ¼tzen

Frauen am Gewehr wird es bei den Tiroler SchÃ¼tzen auch in Zukunft nicht geben. 87 Prozent der SchÃ¼tzenkompanien, des Bundesausschusses und dessen Ehrenoffiziere sprachen sich in einer geheimen Briefwahl fÃ¼r die Beibehaltung des Status quo aus. WÃ¤hrend SPÃ–, Neos und GrÃ¼ne alles andere als glÃ¼cklich mit der Entscheidung sind, kommt aus der FPÃ– RÃ¼ckenwind fÃ¼r die Tiroler SchÃ¼tzen.

â€žRÃ¼ckschritt fÃ¼r die Gleichstellungâ€œ

Die Tiroler Neos-Klubobfrau Birgit ObermÃ¼ller etwa sprach von einem â€žRÃ¼ckschritt fÃ¼r die Gleichstellungâ€œ. Obwohl das Interesse von Frauen am Gewehrtragen eher â€žÃ¼berschaubarâ€œ sei, mÃ¼sse gelten: â€žWer will, muss dÃ¼rfenâ€œ, so die Tiroler Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim. Der Stein sei innerhalb der Kompanien lÃ¤ngst ins Rollen gekommen, kommentierte die Tiroler Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan die Entwicklung. Dass sich die â€žSchÃ¼tzen-Kommandanten gegen eine lebendige Tradition ausgesprochen haben, die Weiterentwicklungen zulÃ¤sstâ€œ, sei bedauerlich, beklagte die GrÃ¼ne.

Respekt vor SchÃ¼tzen-Entscheidung

FPÃ–-Landesparteiobmann Markus Abwerzger zeigte hingegen Respekt vor dem Vorgehen: Jegliche Entscheidung des Bundes der Tiroler SchÃ¼tzenkompanien sei zu akzeptieren. Ã„hnlich sah das die freiheitliche Salzburger Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek â€“ in deren Bundesland die SchÃ¼tzen, anders als in Tirol, inzwischen auch Frauen ans Gewehr lassen. Auf Facebook schrieb Svazek:

Diese Entscheidung verdient Respekt, nicht zuletzt wegen ihrer Eindeutigkeit. HÃ¤tte die Abstimmung offen stattgefunden, bin ich mir keineswegs sicher, ob das Ergebnis ebenso klar ausgefallen wÃ¤re. Ã–ffentlicher Erwartungsdruck, moralische Erpressung, feministische Deutungs-Hegemonien und das stÃ¤ndig bemÃ¼hte Schlagwort der â€štoxischen MÃ¤nnlichkeitâ€˜ entfalten Wirkung â€“ selbst bei gestandenen Tiroler SchÃ¼tzen.

Genau darin liege ein zentrales Problem der Gegenwart: Menschen wÃ¼rden sehr wohl spÃ¼ren, wenn etwas nicht mehr aus Ãœberzeugung, sondern aus Angst geschieht. Dieses Sensorium habe hier gesprochen.

â€žLasst die SchÃ¼tzen SchÃ¼tzen seinâ€œ

Stattdessen betonte Svacek das legitime BedÃ¼rfnis von MÃ¤nnern, unter sich zu bleiben, und verurteilte die Doppelmoral, wonach frauenspezifische RÃ¤ume als emanzipatorisch gelten, mÃ¤nnliche jedoch als verwerflich. Frauen seien in solchen Vereinen dennoch prÃ¤sent, etwa als Marketenderinnen oder FahnenmÃ¼tter â€“ eine Rolle, die Svazek selbst als Fahnenmutter der GroÃŸgmainer WeihnachtsschÃ¼tzen ausÃ¼bt und die sie mit Stolz erfÃ¼lle, da sie von MÃ¤nnern geschÃ¤tzt werde. AbschlieÃŸend fordert sie: â€žLasst die SchÃ¼tzen SchÃ¼tzen seinâ€œ und hebt hervor, dass patriotische Frauen im Ernstfall zu den Waffen greifen wÃ¼rden â€“ â€žaber das wÃ¤re, wie so oft, eine andere Diskussion. SchÃ¼tzen Heil!â€œ



