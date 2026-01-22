Innenminister gibt zu: Immer mehr bewaffnete AuslÃ¤nder machen Ã–sterreich unsicher

Eine sicherheitspolitische BankrotterklÃ¤rung der Verlierer-Koalition und ihres Ã–VP-Innenministers ortet der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Lausch. AuslÃ¶ser ist die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÃ– durch Innenminister Gerhard Karner, der sich gerne fÃ¼r seine “Waffenverbotszonen” in heiklen Bezirken feiern lÃ¤sst. Wie daraus hervorgeht, wird illegaler Waffenbesitz durch AuslÃ¤nder in Ã–sterreich zum immer grÃ¶ÃŸeren Problem. Bei routinemÃ¤ÃŸigen und gezielten PolizeieinsÃ¤tzen tauchen immer Ã¶fter Objekte wie Handfeuerwaffen, Schussmunition oder Schlagwerkzeuge auf. Im Schnitt werden drei AuslÃ¤nder pro Tag mit illegalen Waffen aufgegriffen oder bei einer Straftat damit gestellt. Die Dunkelziffer dÃ¼rfte noch weit hÃ¶her sein.

Drei bewaffnete AuslÃ¤nder pro Tag erwischt

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Lausch, im Brotberuf selbst Justizwachebeamter, hatte bei Karner nachgefragt. Die Antworten sind alarmierend: Im Jahr 2024 verzeichneten die BehÃ¶rden 1.068 Delikte von AuslÃ¤ndern, darunter 102 Asylanten. An der Spitze der NationalitÃ¤ten: Syrer (nahe zwÃ¶lf Prozent), es folgen Slowaken, RumÃ¤nen, TÃ¼rken, Serben, Russen und Afghanen. Und das sind nur die eindeutig illegalen Waffen, denn alltÃ¤gliche Utensilien wie Klingenwaffen bleiben in diesen Aufstellungen unbeachtet.

Innenministerium ignoriert oder verschweigt Fakten

Besonders entlarvend sei fÃ¼r den FPÃ–-Abgeordneten, dass das Innenministerium zu zentralen Fragen einfach die Antwort verweigere oder gar keine Daten erhebe. So wÃ¼rden etwa keine Statistiken Ã¼ber die illegale Einfuhr von Waffen aus Tschechien oder Ã¼ber Waffenabnahmen im Grenzbereich gefÃ¼hrt. â€žHier wird das ganze AusmaÃŸ des Regierungsversagens sichtbar. WÃ¤hrend die KriminalitÃ¤t durch die Masseneinwanderung explodiert, kapituliert der Innenminister vor der RealitÃ¤t. Statt lÃ¼ckenloser AufklÃ¤rung und harter MaÃŸnahmen gibt es nur AusflÃ¼chte und Schulterzucken. Man will das Problem anscheinend gar nicht in den Griff bekommen, weil man sonst die eigene katastrophale Politik eingestehen mÃ¼sste. Diese Ignoranz gegenÃ¼ber der Sicherheit der Ã–sterreicher ist unverantwortlichâ€œ, kritisierte Lausch.