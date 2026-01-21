Acht Monate Heer, zwÃ¶lf Monate Zivildienst: Rosa Elefant mitten im Raum

Am â€žTag der Wehrpflichtâ€œ hat die Wehrdienstkommission ihr Modell â€žÃ–sterreich Plusâ€œ prÃ¤sentiert: acht Monate Grundwehrdienst, anschlieÃŸend insgesamt zwei Monate verpflichtende MilizÃ¼bungen sowie ein auf mindestens zwÃ¶lf Monate verlÃ¤ngerter Zivildienst.

Getrieben von Weltpolitik

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (Ã–VP) sprach gestern, Dienstag, von einem â€žentscheidenden Tagâ€œ, an dem der Diskussionsprozess Ã¼ber Wehrdienst, Wehrersatzdienst und Miliz beginne. Man sei angesichts der geopolitischen Lage bereit, â€ždie dafÃ¼r notwendigen MaÃŸnahmen umzusetzenâ€œ.

StÃ¤rkung der Verteidigungsbereitschaft â€žde facto nicht erreichbarâ€œ

Die Kommission begrÃ¼ndet ihren Vorschlag mit der weltweiten Sicherheitslage und der verfassungsrechtlich festgelegten Ausrichtung des Bundesheeres als Milizarmee. Ohne lÃ¤ngeren Grundwehrdienst und verpflichtende MilizÃ¼bungen sei die StÃ¤rkung der Verteidigungsbereitschaft â€žde facto nicht erreichbarâ€œ, heiÃŸt es im Bericht.

Der Milizbeauftragte, Generalmajor Erwin Hameseder, rÃ¤umt ein, dass die Ã„nderungen fÃ¼r junge Menschen und die Wirtschaft â€žeine Herausforderungâ€œ darstellen, sieht sie aber als notwendig, um das Milizsystem aufrechtzuerhalten.

Kritik von Jugendorganisationen

Junge Interessenvertretungen und Parteijugenden laufen gegen die PlÃ¤ne Sturm. Die Bundesjugendvertretung (BJV) spricht von ReformvorschlÃ¤gen â€žzulasten der jungen Generationâ€œ und bemÃ¤ngelt, dass die Politik jahrelang verabsÃ¤umt habe, das Bundesheer attraktiver zu machen.

Dabei vergessen die Jugendvertreter, dass nicht die AttraktivitÃ¤t des Bundesheeres zur Diskussion steht, sondern die Tatsache, dass eigener Nachwuchs fehlt. AuslÃ¤nder kÃ¤mpfen nicht fÃ¼r Ã–sterreich.

Opas an die Front?

â€žNun hat sich die sicherheitspolitische Lage verÃ¤ndert, und es wird nur eine Reform diskutiert, die klar zulasten junger Menschen geht. Das kann nicht der richtige Weg seinâ€œ, betont BJVâ€‘Vorsitzende Anna Schwabegger.

Ob der richtige Weg sei, die alte Generation fÃ¼r die Landesverteidigung aufzustellen, ist militÃ¤risch zweifelhaft und macht die DiskussionsbeitrÃ¤ge der Jugendvertretung wertlos.

BJVâ€‘Vorsitzender Ahmed Naief fordert zudem die Angleichung der Dauer von Grund- und Zivildienst.

Zweifel an Ernsthaftigkeit

Auch die Forderung, vor einer VerlÃ¤ngerung zunÃ¤chst bei Entlohnung, Ausbildung und Anerkennung anzusetzen, lÃ¤sst Zweifel an der QualitÃ¤t der Jugendvertretung aufkommen.

â€žAus unserer Sicht gibt es viele Stellschrauben, an denen die Politik drehen kann, um Grundwehr- und Zivildienst attraktiver zu machen, bevor junge Menschen lÃ¤nger verpflichtet werden.â€œ Denn alle jungen MÃ¤nner mÃ¼ssen entweder Grund- oder Zivildienst leisten. Es ist nicht so, dass auf ein Reservoir zurÃ¼ckgegriffen werden kÃ¶nnte, das derzeit weder das eine noch das andere macht, mit Ausnahme der gesundheitlich Untauglichen.

Ablehnung von Sozialistischer Jugend

Auch die Sozialistische Jugend (SJ) stellt sich klar gegen die VerlÃ¤ngerung von Wehr- und Zivildienst. Die prÃ¤sentierten Modelle bedeuteten in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten eine unzumutbare Mehrbelastung, sagt SJâ€‘Vorsitzende Larissa Zivkovic: â€žWer die Wehrpflicht verlÃ¤ngert, ohne besser zu bezahlen, sorgt in Zeiten der Teuerung dafÃ¼r, dass Jugendliche sich ihr Leben noch schwerer leisten kÃ¶nnen. Diese VerlÃ¤ngerungen wÃ¤ren Politik auf dem RÃ¼cken junger Menschen!â€œ

Nachteile am Arbeitsmarkt

Ãœber die unmittelbaren Monate hinaus stellen Kritiker die Frage, welche Auswirkungen das 8+2â€‘Modell auf Ausbildung und Berufseinstieg hat.

Wenn junge MÃ¤nner in den ersten Jahren nach Schul- oder Ausbildungsabschluss durch mehrere MilizÃ¼bungen monatelang ausfallen, steigt das Risiko, dass Betriebe zÃ¶gern, sie Ã¼berhaupt anzustellen.

Fehlende Planbarkeit beim Studium

Wer studiert, mÃ¼sste in den ersten zwei Jahren nach der Matura mit wiederkehrenden Einberufungen zu MilizÃ¼bungen rechnen. Das wÃ¼rde nicht nur die Studienplanung erschweren, sondern ganze Semester in Frage stellen.

FÃ¶rderung von Zivil-, nicht PrÃ¤senzdienst

Viele junge MÃ¤nner kÃ¶nnten sich daher bewusst fÃ¼r den Zivildienst entscheiden, um ein geschlossenes Jahr â€žzu verlierenâ€œ, statt durch wochenweise Abwesenheiten mehrere Semester zu gefÃ¤hrden.

Damit kÃ¶nnte das Modell de facto dazu fÃ¼hren, dass nicht mehr, sondern weniger Rekruten beim Bundesheer antreten â€“ mit Folgen fÃ¼r die Miliz, die das Konzept eigentlich stÃ¤rken soll.

Differenzierte Haltung der FPÃ–

Die FPÃ– tritt seit Jahren fÃ¼r eine VerlÃ¤ngerung des Grundwehrdienstes und die WiedereinfÃ¼hrung verpflichtender MilizÃ¼bungen ein. Wehrsprecher Volker Reifenberger bezeichnet die Empfehlungen der Wehrdienstkommission daher als â€žrichtigen, lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤lligen, aber von der Regierung chaotisch vorbereiteten Schrittâ€œ.

Reform des Mobilmachungsrahmens

Reifenberger fordert, im Zuge der Reform auch den Mobilmachungsrahmen von derzeit 55.000 Soldaten â€ždeutlich anzuhebenâ€œ und ausreichend Unteroffiziere auszubilden. Zudem mÃ¼sse sichergestellt sein, â€ždass ausreichend Soldaten in Milizfunktionen beordert werden und kein ungesundes Ungleichgewicht zugunsten der neu aufzustellenden Bereitschaftstruppe entstehtâ€œ. Einen Grundwehrdienst fÃ¼r Nichtâ€‘StaatsbÃ¼rger lehnt er â€žkategorischâ€œ ab.

Forderung nach â€žWehrgerechtigkeitâ€œ

Zentral ist fÃ¼r ihn die â€žWehrgerechtigkeitâ€œ: â€žFÃ¼r uns ist klar, dass der bewÃ¤hrte Dreiâ€‘Monatsâ€‘Abstand zwischen der Dauer des Wehrdienstes und des Zivildienstes beibehalten werden sollte. Alles andere wÃ¤re eine weitere Besserstellung des Zivildienstes und GeringschÃ¤tzung und Benachteiligung fÃ¼r all jene jungen Ã–sterreicher, die sich fÃ¼r den Dienst mit der Waffe fÃ¼r unsere Republik entscheidenâ€œ, so Reifenberger.

Kickl will â€žgelebte NeutralitÃ¤tâ€œ

FPÃ–â€‘Bundesparteiobmann Herbert Kickl legt in der aktuellen Debatte einen anderen Schwerpunkt: FÃ¼r ihn steht weniger die konkrete Ausgestaltung des Wehrdienstes im Vordergrund als die auÃŸenâ€‘ und sicherheitspolitische Grundlinie.

Er fordert ein â€žunmissverstÃ¤ndliches, fÃ¼r jeden erkennbares gelebtes auÃŸenâ€‘ und sicherheitspolitisches Bekenntnis zur immerwÃ¤hrenden NeutralitÃ¤tâ€œ und kritisiert, dass die Regierung die Frage nach â€žZweck und auÃŸenpolitischer Einbettung des Bundesheeresâ€œ ausklammere.

Frage nach dem Debattenhintergrund

Kickl spricht von einer â€žbrandgefÃ¤hrlichenâ€œ Debatte, die â€žviel zu kurzâ€œ greife. Man rede Ã¼ber die VerlÃ¤ngerung des Wehrdienstes, schweige aber Ã¼ber das Wichtigste: â€žWofÃ¼r sollen unsere Soldaten Ã¼berhaupt den Kopf hinhalten?â€œ Die Antwort sei fÃ¼r die FPÃ– klar: â€žAusschlieÃŸlich fÃ¼r die Verteidigung unserer Heimat, unserer SouverÃ¤nitÃ¤t und unserer immerwÃ¤hrenden NeutralitÃ¤t.â€œ

Er warnt vor einer AufrÃ¼stung des Heeres, wÃ¤hrend die NeutralitÃ¤t â€žsystematisch ausgehÃ¶hltâ€œ werde, und sieht den Versuch eines â€žNATO-Beitritts durch die HintertÃ¼râ€œ.

Zu wenig eigene Kinder

Zudem kommt, dass seit 50 Jahren zu wenig Kinder geboren werden. Der fehlende Nachwuchs macht sich auch in der VerteidigungsfÃ¤higkeit bemerkbar. Doch dieser dramatische und folgenreiche Umstand kommt in der Debatte gar nicht vor, obwohl er ein wesentlicher Grund fÃ¼r die geforderte Wehr- und ZivildienstverlÃ¤ngerung ist.

Junos vermissen moderner Armee

Die Jungen Neos (Junos) lehnen eine VerlÃ¤ngerung des Grundwehrdienstes grundsÃ¤tzlich ab und fordern stattdessen ein professionelles Berufsheer.

â€žEine VerlÃ¤ngerung des Grundwehrdienstes lÃ¶st keine strukturellen Herausforderungen, sondern verschiebt sie auf dem RÃ¼cken der nÃ¤chsten Generationâ€œ, erklÃ¤rt der stellvertretende Junosâ€‘Vorsitzende Jakob DirnbÃ¶ck. Man brauche â€žeine umfassende Reform, die AttraktivitÃ¤t, Effizienz und zeitgemÃ¤ÃŸe Ausbildung in den Mittelpunkt stelltâ€œ.