Eine Bundeswehraktion und ihre Nachlese

Deutschland hatte nach einem ergebnislosen Krisentreffen zwischen den USA, DÃ¤nemark und GrÃ¶nland in Washington beschlossen, ein paar Bundeswehrsoldaten in den eisigen Norden zu schicken (Unzensuriert berichtete). Die tapferen Soldaten taten im Grunde nicht viel mehr, als einmal hin- und dann wieder zurÃ¼ckzufliegen.

Sandra Maischberger und ihre GÃ¤ste

Die gesamte Aktion der BRD-Regierung war so peinlich, dass es jetzt selbst in den mit GEZ-Geldern zwangsfinanzierten Mainstreammedien eine nÃ¼chterne, beschÃ¤mende Analyse gab. In der ARD-Sendung “Maischberger” trafen sich mehrere GÃ¤ste, um Ã¼ber das Thema zu debattieren.

An der Sendung nahmen der SÃ¤nger Peter Maffay, der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, ein US-Politikberater namens Andrew Langer, ZDF-Journalist Theo Koll, Journalist Nicolaus Blome sowie die Schriftstellerin Jagoda Marinic teil. Eines ihrer BÃ¼cher trÃ¤gt den gendergerechten Titel “Sheroes. Neue Held*innen braucht das Land”. Man kann sich also denken, wie ideologisch ausgewogen die Sendung war.

US-PrÃ¤sident mit DrittklÃ¤ssler verglichen

Guttenberg verglich Trump mit einem “DrittklÃ¤ssler, dem man das Frisbee weggenommen hat”. Ein interessanter Vergleich von jemandem, der wegen Plagiaten sein Ministeramt verloren hat und der nun gegen einen mehrfach vom Volk gewÃ¤hlten PrÃ¤sidenten Ã¤tzt. Die Runde diskutierte dann erwartbar Ã¼ber die Erkundungsmission der Bundeswehrsoldaten in GrÃ¶nland, die Trump als Provokation gewertet hatte. Guttenberg Ã¼bte scharfe Kritik an dieser Aktion. “Das ist kommunikativ in die Hose gegangen.”

Der ZDF-Journalist Koll meinte, die Mission wÃ¤re von Beginn an ein EingestÃ¤ndnis gewesen und hÃ¤tte Trumps Argumentation gestÃ¼tzt, er wolle GrÃ¶nland vor China und Russland schÃ¼tzen. Blome hingegen sah darin ein konfrontatives Signal an die USA und meinte, die EuropÃ¤er hÃ¤tten damit “ihr Handtuch hingelegt”, um zu zeigen: “Wir waren zuerst hier.” Etwas, was deutsche GÃ¤ste auf Mallorca gerne mit LiegestÃ¼hlen machen. Koll stimmte ihm indirekt zu und meinte, die Mission mit nur 15 Soldaten wÃ¤re “lÃ¤cherlich” und “eher ein Waschlappen als ein Handtuch” gewesen. Die ganze Aktion war also vÃ¶llig sinnlos.

Langer glaubt nicht an GrÃ¶nlanderoberung

US-Politikberater Langer Ã¤uÃŸerte die Vermutung: “Trump ist ein Dealmaker. Er will einfach nur den bestmÃ¶glichen Deal fÃ¼r die USA.” MilitÃ¤rische Gewalt sei seines Erachtens ausgeschlossen und GrÃ¶nland werde nicht zum 51. Bundesstaat der USA werden. Sandra Maischberger legte ihm daraufhin Trumps Social-Media-Posts vor, in denen er GrÃ¶nland mit US-Flagge als amerikanisches Territorium darstellte (Unzensuriert berichtete).

Maffay entgegnete zu dem Ganzen, dass er tÃ¤glich die Nachrichten anschaue, um ein GefÃ¼hl dafÃ¼r zu bekommen, “wohin uns die Reise fÃ¼hrt”. Politisch ist er inzwischen tief enttÃ¤uscht: “Ich habe lange SPD gewÃ¤hlt und habe inzwischen Schwierigkeiten, das noch zu tun.” Die SPD steht “den Menschen auf der StraÃŸe nicht mehr sehr nahe”. Die Frage, welche Partei den Leuten seines Erachtens noch nahestehe, konnte er nicht beantworten.