Antifa

Die linksextreme â€žAntifaâ€œ ist international fÃ¼r ihre teils gewalttÃ¤tigen Methoden bekannt und in einigen LÃ¤ndern verboten â€“ auÃŸer offensichtlich im Ressort von SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer.

Foto: Tim Sheerman-Chase / Wikimedia CC BY 2.0

Linksextremismus

20. JÃ¤nner 2026 / 18:21 Uhr

WeiÃŸ Justizministerin schon, was die â€žAntifaâ€œ ist? Noch immer keine klare Antwort

SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer hatte im vergangenen September angegeben, die â€žAntifaâ€œ als solche nicht zu kennen â€“ und weil es die linksextreme Gruppierung nicht als Organisation gebe, kÃ¶nne man sie auch nicht verbieten, so das hinkende Argument. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker hakte deshalb jetzt noch einmal nach, Sporrer zeigt sich in der parlamentarischen Anfragebeantwortung allerdings etwas verschnupft und wenig auskunftsfreudig.

AusflÃ¼chte – aber keine Antworten

Ob sie mittlerweile wisse, was hinter der â€žAntifaâ€œ stecke, ob die Aussage, die â€žAntifaâ€œ nicht zu kennen, im RÃ¼ckblick unangemessen war und wie sie sich erklÃ¤re, dass zahlreiche BÃ¼rger ihre Ã„uÃŸerung als Verharmlosung linksextremer Gewalt empfunden hatten â€“ keine echte Antwort. Fragen nach dem persÃ¶nlichen Wissens- und Meinungsstand der Bundesministerin fÃ¼r Justiz wÃ¼rden nicht der parlamentarischen Interpellation unterliegen, antwortete Sporrer schmallippig. Auch was das Ressort aus rechtlicher oder politischer Sicht unter â€žAntifaâ€œ verstehe, sei â€žkein Gegenstand der Vollziehung der Bundesministerin fÃ¼r Justizâ€œ.

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Anfragebeantwortung zu viel Aufwand

Zur â€žGruppe fÃ¼r organisierten Antifaschismus [Wien]â€œ wollte sie sich ebenfalls nicht Ã¤uÃŸern. Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den erwÃ¤hnten Gruppierungen lassen sich in der Verfahrensautomation Justiz nicht automationsunterstÃ¼tzt auswerten. Eine hÃ¤ndische Auswertung aller Strafverfahren im Bundesgebiet stelle zudem einen unvertretbar hohen Aufwand dar, weshalb von der Erteilung eines solchen Auftrags abzusehen war. Kurzum: Die Beantwortung der Fragen ist der Ministerin zu viel Arbeit.

Ã„hnlich verhielt es sich bei Erkenntnissen Ã¼ber gewaltbereite oder extremistische AktivitÃ¤ten von Gruppierungen, die sich selbst dem â€žAntifaâ€œ-Spektrum zurechnen â€“ auch das betrÃ¤fe keinen â€žGegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums fÃ¼r Justizâ€œ.

Ermittlungen nach â€žVinoâ€œ-Anschlag

Anders sieht es aus bei den linksextremen AnschlÃ¤gen auf die Wiener Innenstadt-Bar â€žVinoâ€œ im vergangenen November: Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete wegen des Verdachts der schweren SachbeschÃ¤digung Ermittlungen gegen unbekannte TÃ¤ter an, berichtete Sporrer. Ob gegen Personen, die mit der â€žGruppe fÃ¼r organisierten Antifaschismus [Wien]â€œ verbunden sind, ermittelt wurde, mit welchen Ergebnissen, wie viele Verfahren zu â€žAntifaâ€œ-nahen und linksextremen Straftaten es gibt und wie viele FÃ¤lle davon von Ã¶sterreichischen Staatsanwaltschaften in den letzten fÃ¼nf Jahren behandelt wurden â€“ â€žDazu liegen keine Informationen vor.â€œ

Extremismus-BekÃ¤mpfung als PrioritÃ¤t

FÃ¼r die â€žBekÃ¤mpfung von Extremismus und Gewalt, insbesondere die konsequente Verfolgung aller strafrechtlich relevanten Gewalttatenâ€œ seien â€“ unabhÃ¤ngig von der politischen Richtung â€“ im Bereich der Justiz die Staatsanwaltschaften zustÃ¤ndig, die ihre Aufgaben diesbezÃ¼glich aktiv wahrnÃ¤hmen. Die BekÃ¤mpfung von Extremismus und Radikalisierung bleibe weiterhin ein zentrales Thema in der KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fÃ¼r Inneres, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), der Koordinationsstelle ExtremismusprÃ¤vention und Deradikalisierung sowie dem Bundesweiten Netzwerk ExtremismusprÃ¤vention verlaufe â€žklaglos und effizientâ€œ, zeigte sich Sporrer zufrieden mit sich selbst.

WÃ¤ren all diese AusfÃ¼hrungen Teil einer Deutsch-Schularbeit, gÃ¤be es dafÃ¼r wohl ein glattes Nicht genÃ¼gend: Themenverfehlung.

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