Unterricht kaum noch mÃ¶glich: Mehr als 40 Prozent Migranten an Schulen

Die Ãœberfremdung der BRD schreitet immer weiter voran. Wie der Mediendienst Integration aktuell berichtet, haben mehr als 40 Prozent der SchÃ¼ler in Deutschland inzwischen einen Migrationshintergrund, und knapp 16 Prozent besitzen keinen deutschen Pass.

66,7 Prozent: Bremen am meisten betroffen

Wer also immer noch glaubt, die Ãœberfremdung und der groÃŸe Austausch seien rechte VerschwÃ¶rungstheorien, der mÃ¶ge in ein beliebiges Klassenzimmer der Bundesrepublik blicken. Auch die SÃ¼ddeutsche Zeitung griff das Thema auf; freilich konnte das linke Blatt nicht anders, als die Umvolkung schÃ¶nzureden. “Schulen haben hunderttausende eingewanderte Kinder und Jugendliche aufgenommen â€“ und sind damit oft Ã¼berfordert. Dass das Leistungsniveau an den Schulen insgesamt sinkt, hat Experten zufolge aber andere GrÃ¼nde”, heiÃŸt es dort.

Selbst im “konservativen” Bayern 41,5 Prozent Fremde

Was aber diese “anderen GrÃ¼nde” sind, werden wir wohl nie erfahren, denn die SÃ¼ddeutsche Zeitung versteckte den Rest des Artikels hinter einer Bezahlschranke. Am weitesten fortgeschritten ist diese Form des BevÃ¶lkerungsaustauschs in Bremen. Dort haben dem Mediendienst zufolge bereits 66,7 Prozent der SchÃ¼ler einen Migrationshintergrund. In Berlin sind es beispielsweise 50,2 Prozent und im angeblich ach so konservativ regierten Bayern auch schon 41,5 Prozent. Am geringsten ist der Migrantenanteil in den ostdeutschen BundeslÃ¤ndern. Von ihnen ist Mecklenburg-Vorpommern mit 11,9 Prozent am wenigsten Ã¼berfremdet.