Bestellt, geliefert: Studenten erleben am eigenen Leibe, was â€žIntegrationâ€œ bedeutet

Es klang nach einem Musterbeispiel moderner, gelingender Integrationspolitik und sollte schlechte Erfahrungen und Vorurteile von Einwanderungs-Gegnern widerlegen. Es klang nach einem wunderschÃ¶nen MÃ¤rchen.

In der Wirklichkeit aufgewacht

Junge, Ã¼berwiegend linksliberale Studenten teilen sich ein Haus mit “GeflÃ¼chteten”, helfen beim Spracherwerb, beim Ankommen, beim Einstieg in die â€žoffene Gesellschaftâ€œ, die sie selbst politisch lautstark einfordern.

Doch auch im Amsterdamer Wohnprojekt â€žStek Oostâ€œ im Stadtteil Watergraafsmeer ist diese Utopie gescheitert. Die Studenten bekamen unmittelbar zu spÃ¼ren, was sie sonst gern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von â€žden anderenâ€œ fordern.

TÃ¼r an TÃ¼r mit Afrika und Orient

In dem 2018 erÃ¶ffneten Komplex lebten rund 125 Migranten TÃ¼r an TÃ¼r mit etwa 125 Studenten. Die Idee: Wer jung, weltoffen und integrationsbereit ist, sollte als sozialer Katalysator dienen: gemeinsames Wohnen statt anonymer MassenunterkÃ¼nfte, Begegnung statt Distanz. Gelebte â€žWillkommenskulturâ€œ also.

Sexuelle Ãœbergriffe und Gewalt

Doch das Erwachen war bitter. Ãœber Jahre hinweg hÃ¤uften sich Berichte von sexueller BelÃ¤stigung, Ãœbergriffen und brutaler Gewalt. Studentinnen schilderten, wie sich die AtmosphÃ¤re im Haus zunehmend bedrohlich anfÃ¼hlte, insbesondere in GÃ¤ngen, TreppenhÃ¤usern und GemeinschaftsrÃ¤umen. Ein Student berichtet, er sei mit einem KÃ¼chenmesser eingeschÃ¼chtert worden.

Die Betreiberfirma Stadgenoot und die lokale Politik wurden immer wieder auf Probleme hingewiesen. Doch auch die Studenten erfuhren, was die restliche BevÃ¶lkerung regelmÃ¤ÃŸig erlebt: Schweigen, zÃ¶gerliche, halbherzige oder gar keine Reaktion.

Vergewaltigung ohne Folgen

Etwa, als eine Studentin im Jahr 2019 die Folgen ihrer “Willkommenskultur” erleben musste, als sie von einem syrischen Bewohner vergewaltigt wurde. Sie hatte den Mann ursprÃ¼nglich unterstÃ¼tzt, wollte ihm beim NiederlÃ¤ndisch-Lernen helfen, folgte einer Einladung in sein Zimmer â€“ und wurde dort zum Opfer.

Trotz ihrer Anzeige geschah zunÃ¤chst nichts. Der Fall wurde wegen angeblich fehlender Beweise nicht weiterverfolgt. Erst als sich Hinweise auf wiederholtes Fehlverhalten verdichteten und weitere Frauen den Mann belasteten, griff die Justiz ein. 2024 wurde er schlieÃŸlich wegen zweifacher Vergewaltigung zu drei Jahren Haft verurteilt.

Verdacht auf Gruppenvergewaltigung

Insgesamt sind den BehÃ¶rden mindestens sieben FÃ¤lle sexueller Ãœbergriffe in dem Komplex bekannt. Gleichzeitig wird in internen Kreisen von weiteren mutmaÃŸlichen Taten gesprochen, darunter mÃ¶glicherweise auch eine Gruppenvergewaltigung, von der die Betreiberfirma ausgeht. Die Polizei bestreitet, davon Kenntnis zu haben.

Die Bezirksvorsitzende von Amsterdam-Oost, Carolien de Heer, verweist auf juristische HÃ¼rden: Es sei schwierig, mutmaÃŸliche TÃ¤ter aus dem Wohnblock zu entfernen, solange keine rechtskrÃ¤ftigen Urteile vorlÃ¤gen. Also mÃ¼ssen die Studenten die Medizin, die sie so gern den anderen verabreichen, weiterhin selbst schmecken.

Ende des “FlÃ¼chtlings”-MÃ¤rchens

Die Betreiberfirma Stadgenoot sprach offen von Ãœberforderung und davon, Verantwortung fÃ¼r die Sicherheit im GebÃ¤ude nicht mehr tragen zu wollen.

Schon 2023 wollte sie den Komplex schlieÃŸen, stieÃŸ damit jedoch auf Widerstand der lokalen BehÃ¶rden, die am Projekt festhalten wollten. Erst nach wachsender Kritik, Medienberichten und anhaltender Unsicherheit steht nun fest: Stek Oost wird nicht verlÃ¤ngert und soll spÃ¤testens 2028 geschlossen werden, wenn der Vertrag mit der Stadt auslÃ¤uft. Bis dahin dÃ¼rfen die Studenten die “Integration” noch voll auskosten.