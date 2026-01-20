In der BRD-Hauptstadt gibt es ab 30. Januar massive Ã„nderungen bei den Zeugnissen. Die Grundschulkinder, die erst ab der dritten oder vierten Klasse benotet werden, erhalten keine Unterzensuren mehr in Deutsch.

Lehrern soll Arbeit erleichtert werden

Es wird lediglich eine Gesamtnote eingetragen. Bisher wurden “Sprechen und ZuhÃ¶ren”, “Schreiben â€“ Texte verfassen”, “Schreiben â€“ Rechtschreiben”, “Sprachwissen â€“ Sprachbewusstheit” und “Lesen â€“ Mit Texten und Medien umgehen” einzeln bewertet. Daraus ergab sich dann die Gesamtnote fÃ¼r Deutsch. Auf Anweisung der Berliner Bildungssenatorin Katharina GÃ¼nther-WÃ¼nsch (CDU), die rein zufÃ¤llig auch die LebensgefÃ¤hrtin des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner (CDU) ist, fÃ¤llt dies nun weg. Ãœbrig bleibt lediglich “Deutsch”.

Eine Sprecherin von GÃ¼nther-WÃ¼nsch teilte dem Tagesspiegel mit, man wolle “die Leistungsbewertung auf dem Zeugnis stÃ¤rker bÃ¼ndeln und klarer von der differenzierten, lernprozeÃŸbegleitenden RÃ¼ckmeldung trennen”. Am Rahmenlehrplan werde sich angeblich nichts verÃ¤ndern. Beim Streichen der Teilnoten scheint aber auch ein anderer Grund eine Rolle gespielt zu haben. Den Lehrern soll angeblich die Arbeit bei der Zeugniserstellung erleichtert werden. Die Erstellung der Unternoten sei sehr bÃ¼rokratisch und zeitraubend, heiÃŸt es. Das klingt nach reiner Symbolpolitik, um die Lehrer als WÃ¤hler zu gewinnen. Eine viel grÃ¶ÃŸere Erleichterung fÃ¼r die Lehrer wÃ¤re es, wenn die Politik endlich etwas gegen die Migrantengewalt an Berliner Schulen unternehmen wÃ¼rde. Ein Problem, Ã¼ber das Medien wie Welt und rbb berichten, aber fÃ¼r das sich Wegner und seine Liebste anscheinend nicht allzu sehr interessieren.

Eltern dÃ¼rfen Ã¼ber Noten abstimmen

Stattdessen sollen nun Lehrer durch weniger Noten entlastet werden. Ein klassischer Fall von Berliner Hauptstadt-Irrsinn. Ohnehin ist Berlin ein ziemlicher Sonderfall. Das Berliner Grundschulwesen weist beispielsweise eine weitere Besonderheit auf: Zu Beginn der dritten Klasse kÃ¶nnen Eltern abstimmen, ob ihre Kinder mit diesem Schuljahr Zensuren erhalten sollen oder erst ab der vierten Klasse. Entscheiden sich die Eltern dagegen, bekommen die Kinder in der dritten Klasse weiterhin ein Zeugnis, auf dem mit Kreissymbolen einzelne Kompetenzfelder bewertet werden. In Berlin geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Erst danach steht der Wechsel auf die Sekundarschule oder das Gymnasium an.