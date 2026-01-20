Bekommt NeukÃ¶lln einen antisemitischen BÃ¼rgermeister?

“Linke in NeukÃ¶lln sorgt mit Kandidatenwahl fÃ¼r Wirbel”, titelte ntv auf seiner Webseite. Worte, die schon fast verniedlichend klingen, wenn man bedenkt, wer da droht, BezirksbÃ¼rgermeister von NeukÃ¶lln zu werden. Nun wo Ahmed Abed als Linken-Kandidat fÃ¼r das BezirksbÃ¼rgermeisteramt in Berlin-NeukÃ¶lln nominiert wurde, ist Angst mehr als angebracht.

CDUler fordert Ausschluss von Zusammenarbeit

Besonders wenn man Jude ist, sollte man Angst haben. Nicht ohne Grund hat der CDU-Kreisvorsitzende Falko Liecke SPD und GrÃ¼ne aufgefordert, “jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei auszuschlieÃŸen.” Liecke warnte im Tagesspiegel: “Mit dieser Entscheidung setzt die Linkspartei erneut auf gesellschaftliche Spaltung und Hass.” Die Nominierung ist “ein Angriff auf jÃ¼disches Leben”. Deswegen dÃ¼rften SPD und GrÃ¼ne nach der Wahl nicht mit der Linken zusammenarbeiten. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass die drei Parteien bei der Kommunalwahl, die am 20. September 2026 gleichzeitig mit der Abgeordnetenhaus-Wahl stattfindet, in NeukÃ¶lln eine deutliche Mehrheit erhalten. Die Linke kÃ¶nnte stÃ¤rkste Partei im migrantisch geprÃ¤gten Bezirk werden.

Abed, der als Rechtsanwalt die antisemitische BDS-Bewegung vertritt, war zuletzt immer wieder mit antisemitischen Aussagen aufgefallen. Den BÃ¼rgermeister von NeukÃ¶llns israelischer Partnerstadt Bat Yam, Tzvika Brot, hatte er als “VÃ¶lkermÃ¶rder” beschimpft (unzensuriert berichtete). Medien berichteten zudem, Abed sei auf Demonstrationen aufgetreten, bei denen Teilnehmer Juden angriffen und Israel-Fahnen verbrannten. Die NeukÃ¶llner SPD ging zwar auf Distanz zu Abed, lieÃŸ aber offen, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit Abed vorstellen kann.

Linke verweigert Verurteilung antisemitischen Terrors

“Die Nominierung von Herrn Abed ist Folge einer besorgniserregenden Entwicklung der NeukÃ¶llner Linkspartei, die sich bis heute weigert, die Ãœbergriffe auf die Kneipe ‘Bajszel’ als antisemitisch zu verurteilen”, teilten die Vorsitzenden der SPD-NeukÃ¶lln, Joachim Rahmann und Derya Ã‡aÄŸlar, dem Tagesspiegel mit. Auch der Journalist Gunnar Schupelius griff das Thema Antisemitismus in NeukÃ¶lln bereits auf und kommentierte: “Dieser Hass aus NeukÃ¶lln auf Israel ist unertrÃ¤glich”. Er fragte: “Wie tief sind die NeukÃ¶llner Linken gesunken, dass sie dazu in der Lage sind? Was fÃ¼r einen schlechten Charakter haben Herr Abed und Frau Tanana, dass sie sich nicht schÃ¤men?”

MutmaÃŸliche Linksextremisten und Araber verÃ¼ben seit Jahren AnschlÃ¤ge auf die GaststÃ¤tte “Bajszel”, weil sich die Betreiber gegen Antisemitismus einsetzen. Mit Steinen attackierten die TÃ¤ter die Scheiben, warfen einen Brandsatz gegen die Fassade und sprÃ¼hten rote Hamas-Dreiecke an die Mauer. Die NeukÃ¶llner Linksfraktion weigerte sich in der Bezirksverordneten-Versammlung, eine SolidaritÃ¤tserklÃ¤rung von SPD, GrÃ¼nen und CDU fÃ¼r das Lokal mitzutragen.

GrÃ¼ne feuern leere WorthÃ¼lsen ab

Die GrÃ¼nen lieÃŸen in der Causa Abed lediglich wissen, dass sie sich fÃ¼r “sichere MobilitÃ¤t, sozial gerechten Klimaschutz und saubere Parks” einsetzten. In NeukÃ¶lln hÃ¤tten “Rassismus und Antisemitismus selbstverstÃ¤ndlich keinen Platz”. Es wurden hier also die Ã¼blichen nichtssagenden WorthÃ¼lsen abgefeuert. Die Linkspartei wies jede Kritik an ihrem Kandidaten in einer Pressemitteilung als “Diffamierungen” zurÃ¼ck. Der aus den palÃ¤stinensischen Gebieten stammende Abed sei “unser BÃ¼rgermeister fÃ¼r alle”.