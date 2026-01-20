Wie humorlos sind Linke? Heidi Reichinnek scheitert mit Anzeige

Der Hochschul-Lehrer und Jurist Tim Drygala hatte sich auf X (vormals twitter) Ã¼ber die linke Politikerin Heidi Reichinnek lustig gemacht. Und weil die Linken nur austeilen, aber nicht einstecken kÃ¶nnen, gab es dafÃ¼r eine Anzeige. Nun hat die Staatsanwaltschaft Leipzig das Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung jedoch eingestellt.
Heidi und die “KÃ¼hlschrank-AffÃ¤re”
Dabei war es um ein Posting gegangen, in dem Drygala ein Foto der Bundestagsabgeordneten zeigte, das an seiner KÃ¼hlschranktÃ¼r angebracht war. Dazu schrieb er, die TÃ¼r schlieÃŸe schlecht, man mÃ¼sse “immer mit der Faust dagegen schlagen”, damit sie richtig zu sei. Reichinnek erstattete daraufhin Anzeige wegen Beleidigung. “Wer Gewalt gegen Frauen zum Witz macht, trÃ¤gt dazu bei, sie zu legitimieren”, argumentierte sie. Die Staatsanwaltschaft folgte dieser EinschÃ¤tzung jedoch nicht. Laut Berichten der Welt und der Berliner Zeitung wurde das Verfahren nun eingestellt, da nicht genÃ¼gend Anhaltspunkte fÃ¼r eine strafbare Beleidigung vorlÃ¤gen und eine Verurteilung daher nicht zu erwarten sei.
Wie viel Linke sind in psychiatrischer Behandlung?
Drygala selbst Ã¤uÃŸerte sich nach der Entscheidung Ã¶ffentlich zufrieden. In einer Videobotschaft auf X erklÃ¤rte der Jura-Professor der HochschuluniversitÃ¤t Leipzig: “Liebe Heidi Reichinnek, das warâ€™s mit deiner Strafanzeige.” Es handle sich um eine legitime Form der MeinungsÃ¤uÃŸerung gegenÃ¼ber Spitzenpolitikern. Alles andere hÃ¤tte ihn Ã¼berrascht. “Damit ist das KÃ¼hlschrank-Verfahren beendet â€“ sanft entschlafen”, erklÃ¤rte er. AbschlieÃŸend kÃ¼ndigte Drygala an, auch kÃ¼nftig nicht auf provokante Zuspitzungen verzichten zu wollen. Dieser AnkÃ¼ndigung folgte dann auch bald der nÃ¤chste provokante Post, in dem er schrieb: “Angeblich sind 20 Prozent der Linken beim Psychiater in Behandlung und nehmen Tabletten. Das macht mir Angst. Weil das ja heiÃŸt, die anderen 80 Prozent rennen unbehandelt durch die Gegend.”
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