RAF-GruÃŸwort auf Rosa-Luxemburg-Konferenz verkÃ¼ndet

Auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz der linken Zeitung Junge Welt meldete sich der noch immer gesuchte RAF-Terrorist Burkhard Garweg am 11. Januar mit einem langen, im linksextremen Ton gehaltenen GruÃŸwort. Eine Frau verlas die Rede, die das Blatt auch auf seiner Webseite verÃ¶ffentlichte.
Terrorist wegen RaubÃ¼berfÃ¤llen gesucht
Darin beklagte Garweg gleich zu Beginn, dass er und andere Ex-Terroristen “wie auch die gesuchten antifaschistischen Genoss*innen” verfolgt werden. Durch die “Repression” des Staates seien sie “zu einem Leben in der IllegalitÃ¤t” gezwungen. Aber selbst in dieser IllegalitÃ¤t haben sie offensichtlich das Gendern gelernt. Garweg gehÃ¶rt mit Daniela Klette und Ernst-Volker Staub zu jenem RAF-Trio, das seit Jahren mit schweren RaubÃ¼berfÃ¤llen fÃ¼r Schlagzeilen sorgt. WÃ¤hrend Klette vor zwei Jahren im linken Szene-Kiez Berlin-Kreuzberg gefasst worden war und vor Gericht steht, leben Garweg und Staub nach wie vor im Untergrund.
WÃ¤hrend die Polizei also seit mehr als zehn Jahren vergeblich nach Garweg sucht, hat die linke Zeitung anscheinend Kontakt mit dem Genossen. In seinem Redemanuskript bezeichnete Garweg sich selbst als “Militanten vergangener Zeiten”. An der Konferenz, in der Garweg forderte, Widerstand gegen den Klette-Prozess zu leisten, nahmen auf der BÃ¼hne auch die Bundestagsabgeordneten Jan Dieren (SPD) und Ulrich Thoden (Linke) teil. Sie diskutierten dort das Thema: “Butter statt Kanonen: Was tun gegen AufrÃ¼stung, Militarisierung und Kriegsgefahr?”
Politiker geben sich unwissend
Vom GruÃŸwort des frÃ¼heren Mitglieds der linksextremen Terrorgruppe wollen die beiden Altparteien-Politiker angeblich nichts mitbekommen haben, wie sie der Welt mitteilten. Klar distanzieren sich die Politiker jedoch nicht von dem Vorfall. Stattdessen kommen halbherzige RÃ¼ckmeldungen wie die einer Sprecherin des SPD-Abgeordneten Dieren. Angeblich habe dieser Garwegs GruÃŸwort “nicht beigewohnt”, und Dieren halte es fÃ¼r mit den Grundwerten seiner Partei vereinbar, “im Rahmen einer Podiumsdiskussion auch und gerade mit den Menschen, deren Positionen man nicht teilt, in eine kritische Debatte zu gehen”. Man darf gespannt sein, ob und, wenn ja, wann er einmal an einer AfD-Veranstaltung teilnimmt, bei der dann allerdings keine GruÃŸworte gesuchter Terroristen zu hÃ¶ren sein werden.
“Fuck off, deutsche Staatsraison!”
Garweg, der zur dritten Generation der RAF gehÃ¶rte, wird im Zusammenhang mit den schweren RaubÃ¼berfÃ¤llen gesucht und seit 2015 sogar wegen versuchten Mordes. Zum Schluss seines GruÃŸwortes forderte er: “Freiheit fÃ¼r Daniela Klette!” AuÃŸerdem heiÃŸt es: “Fuck off, deutsche Staatsraison und jede Art von Vaterland! Freiheit fÃ¼r alle unsere gefangenen Genossinnen und GefÃ¤hrtinnen weltweit, und das Ende des gesamten GefÃ¤ngnissystems fÃ¼r alle!” Man stelle sich im Umkehrschluss vor, Dieren und Thoden wÃ¤ren zu einer AfD-Versammlung gegangen, auf der “Freiheit fÃ¼r Prinz ReuÃŸ!” und “Es lebe die deutsche Staatsraison und jede Art von Vaterland! Freiheit fÃ¼r alle gefangenen Patrioten weltweit!” gefordert worden wÃ¤re. Nur dass bei dem sogenannten Rollator-Putsch (unzensuriert berichtete) lediglich alte Leute Unsinn geredet haben, wÃ¤hrend die RAF tatsÃ¤chlich Verbrechen in der RealitÃ¤t begangen hat.
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