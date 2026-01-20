Ausgeschlossener AfD-Kandidat Paul klagt gegen OberbÃ¼rgermeister-Wahl

Als im Oktober 2025 in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gewÃ¤hlt wurde, durfte der AfD-Kandidat Joachim Paul nicht antreten (unzensuriert berichtete). Nun klagt Paul vor dem zustÃ¤ndigen Verwaltungsgericht in Neustadt erneut gegen dieses undemokratische Treiben.

Umstrittene Wahlen sollen ungÃ¼ltig werden

Wie der SWR und ntv berichten, ist es das Ziel des Verfahrens, die Wahl vom 21. September 2025 sowie die Stichwahl vom 12. Oktober 2025 nachtrÃ¤glich fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤ren zu lassen. Hintergrund ist der umstrittene Ausschluss Pauls von der Wahl. Der Wahlausschuss der Stadt Ludwigshafen hatte den AfD-Kandidaten am 5. August 2025 nicht zur OberbÃ¼rgermeisterwahl zugelassen. Zur BegrÃ¼ndung hatte die Stadt auf vermeintliche Zweifel an der Verfassungstreue des Politikers verwiesen. Grundlage war ein Paragraph der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, der verlangt, dass Bewerber jederzeit fÃ¼r die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten.

Paul hatte sich bereits vor der Wahl gegen diese Entscheidung gewehrt, aber mehrere EilantrÃ¤ge blieben erfolglos. Sowohl das Verwaltungsgericht Neustadt als auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz lehnten eine kurzfristige Zulassung ab. Nach der Wahl und der anschlieÃŸenden Stichwahl legte Paul formell Einspruch ein. Diese EinsprÃ¼che wurden jedoch von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am 23. Dezember 2025 zurÃ¼ckgewiesen. Die Kommunalaufsicht bestÃ¤tigte damit den Ausschluss des AfD-Politikers und schloss sich der EinschÃ¤tzung des Wahlausschusses an. In ihrer BegrÃ¼ndung sah die ADD ausreichende Anhaltspunkte fÃ¼r Zweifel an der Verfassungstreue Pauls.

“Blettner ist nicht demokratisch legitimiert”

Mit der nun erhobenen Klage greift Paul erstmals nicht nur seinen eigenen Ausschluss, sondern die Wahl als solche an. Das Verwaltungsgericht Neustadt teilte dazu mit: “Mit seiner Klage begehrt der KlÃ¤ger nunmehr, dass die UngÃ¼ltigkeit der Wahl vom 21. September 2025 und der Stichwahl vom 12. Oktober 2025 durch das Verwaltungsgericht festgestellt wird.” Eine inhaltliche BegrÃ¼ndung der Klage liege dem Gericht bislang nicht vor. Paul selbst begrÃ¼ndete sein Vorgehen indes nicht zuletzt politisch. Auf der Plattform X (vormals twitter) erklÃ¤rte er: “Mindestens 26 Prozent der Ludwigshafener wollen das. Sie wollen endlich wÃ¤hlen, wen sie wollen. Der angebliche, sogenannte OB Blettner ist nicht demokratisch legitimiert. Er konnte nur knapp 13 Prozent (!) der Wahlberechtigten auf sich vereinigen!”

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