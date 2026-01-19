Erst sieben Jahre jung ist die patriotische Partei Chega. Gestern, Sonntag, feierte ihr Vorsitzender AndrÃ© Ventura einen groÃŸen Erfolg.

Foto: Duke of Winterfell / Wikimedia (CC BY-SA 4.0 Deed)

Portugal

19. JÃ¤nner 2026 / 19:11 Uhr

Historische Stichwahl um PrÃ¤sidentenamt: Rechter Ventura tritt gegen Sozialisten an

Der Einzug von AndrÃ© Ventura in die Stichwahl bei der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl zeigt, dass auch in Portugal eine wachsende Zahl von WÃ¤hlern einen klaren Kurswechsel wÃ¼nscht.

Zweiter Wahlgang in drei Wochen

Ventura, Vorsitzender der FPÃ–-Ã¤hnlichen Chega, erreichte gestern, Sonntag, in der ersten Runde den zweiten Platz und zieht damit in die entscheidende Wahl am 8. Februar ein.

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An der Spitze landete der von den Sozialisten unterstÃ¼tzte AntÃ³nio JosÃ© Seguro mit rund einem Drittel der Stimmen. Ventura errang bei einer schwachen Wahlbeteiligung von lediglich rund 52 Prozent rund 23,5 Prozent der Stimmen. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erzielen konnte, kommt es erstmals seit Jahrzehnten wieder zu einer Stichwahl.

Bruch mit alten Mustern

Venturas Ergebnis ist bemerkenswert, weil es die traditionelle Dominanz der etablierten Parteien aufbricht. WÃ¤hrend Kandidaten aus dem bÃ¼rgerlichen und linken Spektrum deutlich zurÃ¼ckblieben, gelang es Chega (auf Deutsch: â€žEs reichtâ€œ), sich als stÃ¤rkste Kraft rechts der Mitte zu etablieren.

Mit den Themen wie Einwanderung, innere Sicherheit und einem strengeren Vorgehen gegen Sozialmissbrauch hat er den Nerv der Zeit erfasst, auch in urbanen Zentren und in Regionen, die lange als sichere Bastionen des Status quo galten.

Rechts gewinnt

Erstmals steht damit ein Kandidat in der Stichwahl, der klar ausspricht, was groÃŸe Teile der BevÃ¶lkerung bewegt. Dass Ventura diese HÃ¼rde genommen hat, wird von seinen AnhÃ¤ngern als demokratischer Erfolg verstanden, unabhÃ¤ngig vom Ausgang der zweiten Runde, wÃ¤hrend die Mainstream-Medien vor einem â€žRechtsruckâ€œ warnen, den aber immer mehr EuropÃ¤er klar wÃ¼nschen.

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im vergangenen Mai, der dritten seit 2022, hatten die Portugiesen die Chega zur zweitstÃ¤rksten Kraft hinter dem konservativen BÃ¼ndnis Demokratische Allianz gewÃ¤hlt. Derzeit regiert eine bÃ¼rgerliche Minderheitsregierung.

Blick auf die Stichwahl

Die Ausgangslage fÃ¼r den 8. Februar ist offen. Seguro gilt als Favorit, da sich das linke und eingeschÃ¼chterte konservative Lager hinter ihm sammelt. Gleichzeitig zeigt der erste Wahlgang, dass Venturas Botschaften auf Resonanz stoÃŸen und die politische Debatte nachhaltig prÃ¤gen werden.

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