Dokument beweist: FÃ¤lschung der Corona-Todeszahlen in SÃ¼dtirol amtlich angeordnet

Ein internes Schreiben des SÃ¼dtiroler SanitÃ¤tsbetriebs vom 22. MÃ¤rz 2020 sorgt fÃ¼r politische Diskussionen Ã¼ber die Erfassung von COVID-19-TodesfÃ¤llen: Das Dokument war damals an alle HausÃ¤rzte in SÃ¼dtirol versendet worden und bezieht sich auf TodesfÃ¤lle wÃ¤hrend der frÃ¼hen Phase der Pandemie â€“ darin enthalten: die Anweisung, TodesfÃ¤lle zu Hause mit grippeÃ¤hnlichen Symptomen oder bronchopulmonalen Erkrankungen wÃ¤hrend der Epidemie automatisch als Corona-InfektionsfÃ¤lle einzustufen.

Erstes Dokument, das Manipulationen beweist

Das Schreiben sei laut dem freiheitlichen Europamandatar Gerald Hauser nicht nur an die HausÃ¤rzte, sondern auch an die Leitung der SanitÃ¤tseinheit sowie an die Landesnotrufzentrale Ã¼bermittelt worden.

Hauser sieht darin einen schwerwiegenden Vorgang: â€žDamit liegt erstmals in der EU ein amtliches Dokument vor, das belegt, dass die COVID-19-Sterbestatistik bewusst nach oben manipuliert worden istâ€œ, erklÃ¤rte er. â€žDie Statistik der COVID-19-Toten in SÃ¼dtirol â€“ und damit in Italien und der EU â€“ wurde auf amtliche Anweisung von Anfang an verfÃ¤lscht. Das ist ein unerhÃ¶rter Vorgang.â€œ

EU-Kommission muss Stellung nehmen

Nach Angaben Hausers wurde ihm das Dokument vom SÃ¼dtiroler Landtagsabgeordneten JÃ¼rgen Wirth Anderlan Ã¼bermittelt. Das Schreiben sei inzwischen Gegenstand von parlamentarischen Anfragen im SÃ¼dtiroler Landtag sowie von Beratungen in der Corona-Untersuchungskommission.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete kÃ¼ndigte an, den Fall auch auf europÃ¤ischer Ebene aufzugreifen. Er erklÃ¤rte, er werde entsprechende Fragen an die EuropÃ¤ische Kommission richten. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob es vergleichbare Anweisungen oder Empfehlungen seitens europÃ¤ischer Institutionen oder Absprachen mit MitgliedslÃ¤ndern gegeben habe.

Besondere Brisanz sieht Hauser im Zusammenhang mit dem geplanten European Health Data Space (EHDS).

In diesem Zusammenhang erklÃ¤rte er:

Gesundheitsdaten und -statistiken sind wertlos, wenn sie politisch manipuliert werden kÃ¶nnen. Dieser Skandal zeigt, dass wÃ¤hrend der COVID-19-Pandemie mit falschen Daten, Panikmacherei und massivem Druck auf Ã„rzte eine faktenwidrige Politik betrieben worden ist.

Wie viele starben wirklich am Virus?

Hauser fordert die EU-Kommission auf, mÃ¶gliche EU-weite Anweisungen offenzulegen sowie die Erfassung der COVID-19-TodesfÃ¤lle in Italien zu Ã¼berprÃ¼fen. Ziel mÃ¼sse es sein, etwaige Manipulationen zu untersuchen, zu korrigieren und vergleichbare VorgÃ¤nge kÃ¼nftig zu verhindern. Die Fragen zur COVID-19-Todesfallstatistik betreffen aus seiner Sicht nicht nur Italien, sondern die gesamte EuropÃ¤ische Union.