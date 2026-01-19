Sebastian Kurz

Die Pinken bringen jetzt Farbe in den Pilnacek-U-Ausschuss. Sie wollen Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz befragen, warum er so schnell Ã¼ber das Ableben des Sektionschefs im Justizministerium informiert worden war. Und zwar angeblich noch bevor man ihn offiziell fÃ¼r tot erklÃ¤rt hat.

Foto: Screenshot / Oe24

Fall Pilnacek

19. JÃ¤nner 2026 / 10:08 Uhr

Neue Brisanz: Neos wollen wissen, warum Kurz so schnell von Suizid sprach

Die Neos dÃ¼rften schÃ¶n langsam Gefallen an dem von der FPÃ– initiierten Pilnacek-U-Ausschuss finden und damit ihren Koalitionspartner Ã–VP verÃ¤rgern. In der ORF-Sendung â€žHohes Hausâ€œ kÃ¼ndigte die pinke FraktionsfÃ¼hrerin Sophie Wotschke an, Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz zur Befragung laden zu wollen. 

Befragung sei relevant

Man wolle wissen, wie Kurz so schnell Ã¼ber das Ableben des ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnacek informiert worden war, so die Neos-Abgeordnete, die wÃ¶rtlich sagte:Â 

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Wir finden eine Befragung von Sebastian Kurz jedenfalls relevant, weil er erstens mit Christian Pilnacek am Abend vor dessen Tod Kontakt hatte und er zweitens offensichtlich informiert war, sehr schnell, und wir wissen wollen, woher kommt diese Information und wieso spricht man hier so schnell von Suizid, wenn das zu dem Zeitpunkt gar nicht klar ist. 

Zeitliche Abfolge besonders interessant

â€žBesonders interessantâ€œ sei, dass am Todestag von Pilnacek â€žbereits um 9.28 Uhr â€“ besonders brisant, denn erst um 9.30 Uhr wurde Christian Pilnacek formell fÃ¼r tot erklÃ¤rt â€“ also um 9.28 Uhr bereits eine Nachricht bei Otto Dietrich liegt, das ist der Rechtsanwalt von Sebastian Kurzâ€œ, so Wotschke.

GroÃŸer AufklÃ¤rungsbedarf

Kurz habe â€žwenig spÃ¤ter erklÃ¤rt, medial in einer Presse-ErklÃ¤rung, es handle sich dabei um Suizidâ€œ. Man sehe hier â€žgroÃŸen AufklÃ¤rungsbedarfâ€œ: â€žWie kommt die Info so schnell von Rossatz ins mehr als 80 Kilometer entfernte Wien? Und zweitens, wieso spricht man so schnell von Suizid?â€œ

Nachricht am Mobiltelefon

Kurz hatte selbst am Tag des Ablebens Pilnaceks am Rande eines Prozesses gegen ihn erklÃ¤rt, dass der Ex-Sektionschef verstorben war. Die Nachricht auf seinem Smartphone habe gelautet: â€žPilnacek angeblich tot, Suizidâ€œ, sagte Dietrich im September als Zeuge bei einem anderen Prozess vor Gericht aus. Zu diesem Zeitpunkt habe er aber nicht mehr gewusst â€“ er habe damals Kurz gleich diese Informationen mitgeteilt.

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